Des responsables russes et ukrainiens affirment que des dizaines de soldats ont été libérés lors d’un échange de prisonniers

Des dizaines de prisonniers de guerre russes et ukrainiens sont rentrés chez eux après un échange de prisonniers, ont annoncé samedi des responsables des deux camps.

Le principal assistant présidentiel ukrainien Andriy Yermak a déclaré dans un article de Telegram que 116 Ukrainiens avaient été libérés.

Il a déclaré que les prisonniers de guerre libérés comprenaient des troupes qui ont résisté à Marioupol pendant le siège de Moscou qui a réduit la ville portuaire du sud en ruines, ainsi que des guérilleros de la région de Kherson et des tireurs d’élite capturés lors des batailles acharnées en cours pour la ville orientale de Bakhmut.

Les responsables russes de la défense, quant à eux, ont annoncé que 63 soldats russes étaient revenus d’Ukraine à la suite de l’échange, dont certains prisonniers de “catégorie spéciale” dont la libération avait été obtenue après la médiation des Émirats arabes unis.

Un communiqué publié samedi par le ministère russe de la Défense n’a pas fourni de détails sur ces captifs “de catégorie spéciale”.

Au moins trois civils ont été tués en Ukraine au cours des dernières 24 heures alors que les forces russes ont frappé neuf régions dans le sud, le nord et l’est du pays, selon des informations diffusées à la télévision ukrainienne par les gouverneurs régionaux samedi matin.

Deux personnes ont été tuées et 14 autres blessées dans la région de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine, par des bombardements et des frappes de missiles russes, a déclaré le gouverneur local Pavlo Kyrylenko dans une mise à jour de Telegram samedi matin.

Le bilan des victimes comprend un homme qui a été tué et sept autres qui ont été blessés vendredi après que des missiles russes ont percuté Toretsk, une ville de la région de Donetsk. Kyrylenko a déclaré que 34 maisons, deux jardins d’enfants, une clinique externe, une bibliothèque, un centre culturel et d’autres bâtiments ont été endommagés lors de la grève.

Sept adolescents ont été blessés par des éclats d’obus après l’explosion d’une mine antipersonnel vendredi soir dans la ville d’Izium, dans le nord-est du pays, a déclaré le gouverneur local Oleh Syniehubov sur Telegram. Il a dit qu’ils étaient tous hospitalisés mais que leur vie n’était pas en danger.

Ailleurs, des responsables régionaux ukrainiens ont signalé le bombardement nocturne par la Russie de colonies frontalières dans la région nord de Soumy, ainsi que de la ville de Marhanets, voisine de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Kyiv a longtemps accusé Moscou d’utiliser l’usine, dont les forces russes se sont emparées au début de la guerre, comme base pour lancer des attaques sur le territoire sous contrôle ukrainien de l’autre côté du Dniepr.

Ailleurs, le port ukrainien d’Odessa sur la mer Noire et ses environs ont été plongés dans le noir à la suite d’une panne de réseau à grande échelle, a rapporté l’opérateur de réseau du pays.

Ukrenergo a déclaré dans une mise à jour de Telegram que la panne impliquait des équipements “réparés à plusieurs reprises” après les frappes sauvages de la Russie sur le réseau énergétique ukrainien, et que les habitants devraient se préparer à de longues pannes.

“Malheureusement, l’ampleur de l’accident est assez importante, et cette fois, les restrictions d’alimentation électrique seront plus longues. Il n’est pas encore possible de déterminer un moment précis où (l’électricité) sera entièrement rétablie”, a déclaré la société.

Le Premier ministre Denys Shmyhal a déclaré que le ministère de l’énergie envoyait “tous les puissants générateurs qu’il a en stock” à Odessa “dans les 24 heures” et que le ministre ukrainien de l’énergie et le chef d’Ukrenergo étaient en route pour Odessa pour superviser les travaux de réparation. .