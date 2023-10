Des responsables russes et nord-coréens se réunissent pour un sommet de deux jours à Pyongyang, sur fond de soupçons occidentaux concernant un accord sur les armes.

Les ministres russes des Affaires étrangères se sont rendus cette semaine en Corée du Nord pour poursuivre les discussions sur la manière de renforcer leurs liens militaires. Ce voyage intervient quelques jours seulement après que les Etats-Unis ont accusé le Nord de violer les embargos internationaux en fournissant à la Russie de nouvelles munitions pour soutenir ses efforts de guerre en Ukraine.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov s’est rendu mercredi à Pyongyang pour un voyage de deux jours et a rejoint ses homologues nord-coréens pour consolider leur coopération en matière de sécurité. Il a également négocié le moment où le président russe Vladimir Poutine effectuerait un voyage promis à Pyongyang, rendant la pareille à la visite du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un en Russie le mois dernier.

« Après le sommet historique entre le président Poutine et le président des Affaires d’Etat Kim Jong Un au cosmodrome de Vostochny le 13 septembre, nous pouvons affirmer avec certitude que les relations ont atteint un niveau stratégique qualitativement nouveau », a déclaré Lavrov au début de sa rencontre avec le Nord. Le ministre coréen des Affaires étrangères Choe Sun Hui a été informé jeudi par l’agence de presse officielle russe Interfax.

Le ministre nord-coréen des Affaires étrangères a déclaré que Pyongyang et Moscou construisaient une « relation de camaraderie incassable » sous les décisions « stratégiques » et la direction de Kim et Poutine, a rapporté l’agence de presse officielle nord-coréenne.

Le premier jour de la conférence, Lavrov a pris la parole lors d’un dîner au cours duquel il a remercié la Corée du Nord pour son ferme soutien à la guerre russe contre l’Ukraine.

« Nous sommes pleinement conscients que de nombreux pays dans le monde partagent des points de vue et des évaluations similaires, mais seuls quelques-uns, comme (la Corée du Nord), déclarent explicitement leur solidarité avec la Russie et peuvent l’exprimer ouvertement », a déclaré M. Lavrov.

Lavrov a déclaré que la Russie appréciait profondément le « soutien indéfectible et de principe » de la Corée du Nord à sa guerre contre l’Ukraine ainsi que la décision de Pyongyang de reconnaître l’indépendance des régions séparatistes soutenues par la Russie dans l’est de l’Ukraine, selon le ministère russe des Affaires étrangères.

Le ministre russe des Affaires étrangères a déclaré que sa visite visait à discuter de la mise en œuvre des accords non précisés entre Poutine et Kim conclus lors du sommet de septembre.

Aucun des deux pays n’a immédiatement publié les détails de la réunion de cette semaine.

Lors de la visite de Kim Jong Un en Russie en septembre, Kim a rencontré Poutine, visité le cosmodrome de Vostochny, le centre de lancement spatial le plus important de Russie, et inspecté d’autres sites clés de fabrication d’armes russes.

La visite a déclenché d’intenses spéculations selon lesquelles Kim était à la recherche de technologies russes sophistiquées pour moderniser l’arsenal nucléaire et les capacités balistiques de la Corée du Nord, en échange de la fourniture d’armes conventionnelles pour reconstituer l’inventaire d’armes épuisé de la Russie.

La Maison Blanche a déclaré vendredi que la Corée du Nord avait livré plus de 1 000 conteneurs d’équipements militaires et de munitions à la Russie.

La Maison Blanche a publié des images montrant les conteneurs chargés sur un navire battant pavillon russe avant d’être acheminés par train vers le sud-ouest de la Russie. Les conteneurs ont été expédiés entre le 7 septembre et le 1er octobre entre Najin, en Corée du Nord, et Dunay, en Russie, selon la Maison Blanche.

