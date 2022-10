Des responsables récupèrent 36 corps après une attaque dans le nord du Nigeria

Les hommes armés seraient arrivés mercredi en grand groupe dans la communauté reculée de Gbeji, dans l’État de Benue, et auraient ouvert le feu sur des villageois lors des dernières violences meurtrières dans la région nord troublée de ce pays d’Afrique de l’Ouest.

Des responsables de Benue se sont rendus à Gbeji vendredi et ont rencontré les familles des victimes, exhortant le gouvernement national à autoriser les forces de sécurité locales de l’État à utiliser des armes sophistiquées pour défendre les résidents.

Gabriel Suswam, qui représente la zone touchée au Sénat nigérian, a déclaré que le gouvernement nigérian “a lamentablement échoué dans la protection des vies et des biens”.

De telles attaques sont fréquentes dans la ceinture médiane et les régions centrales du Nigéria où des affrontements meurtriers entre les communautés locales et les éleveurs se poursuivent depuis de nombreuses années, défiant les mesures gouvernementales et sécuritaires. Au moins 14 personnes ont été tuées dans un incident similaire dans une autre partie de Benue il y a un mois.