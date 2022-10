Des responsables récupèrent 36 corps après une attaque dans le nord du Nigeria

ABUJA, Nigeria (AP) – Au moins 36 corps ont été retrouvés après que des hommes armés ont attaqué un village du centre-nord du Nigeria, ont annoncé vendredi des responsables, ce qui a incité le gouvernement du pays à autoriser des armes sophistiquées pour les gardes locaux.

Les hommes armés seraient arrivés mercredi en grand groupe dans la communauté reculée de Gbeji, dans l’État de Benue, et auraient ouvert le feu sur des villageois lors des dernières violences meurtrières dans la région nord troublée de ce pays d’Afrique de l’Ouest.

Deux policiers figuraient parmi les personnes tuées dans l’attaque qui a fait de nombreux blessés, a déclaré Terver Akase, porte-parole du gouvernement de l’État de Benue.

Les détails de l’incident restaient flous vendredi. Akase a imputé l’agression aux bergers, tandis que les médias locaux ont déclaré qu’il s’agissait de représailles pour les bergers de la communauté ciblés par une attaque antérieure.

Des responsables de Benue se sont rendus à Gbeji vendredi et ont rencontré les familles des victimes, exhortant le gouvernement national à autoriser les forces de sécurité locales de l’État à utiliser des armes sophistiquées pour défendre les résidents.

« Les agences de sécurité ont été débordées. Cela étant, notre peuple doit se défendre », a déclaré le représentant du gouverneur Ortom dans un communiqué du gouvernement.

Gabriel Suswam, qui représente la zone touchée au Sénat nigérian, a déclaré que le gouvernement nigérian “a lamentablement échoué dans la protection des vies et des biens”.

De telles attaques sont fréquentes dans la ceinture médiane et les régions centrales du Nigéria où des affrontements meurtriers entre les communautés locales et les éleveurs se poursuivent depuis de nombreuses années, défiant les mesures gouvernementales et sécuritaires. Au moins 14 personnes ont été tuées dans un incident similaire dans une autre partie de Benue il y a un mois.

Les bergers sont pour la plupart de jeunes pasteurs de la tribu Fulani du Nigéria, pris dans un conflit qui dure depuis des décennies entre les communautés d’accueil et les bergers au sujet de l’accès limité à l’eau et à la terre.

Les attaques prennent parfois une tournure religieuse entre les communautés musulmanes et chrétiennes au milieu de la profonde fracture religieuse du Nigéria et il est courant que les autorités n’annoncent aucune arrestation dans de nombreux cas.

Chinedu Asadu, Associated Press