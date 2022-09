Des responsables pro-Moscou affirment que 3 régions occupées d’Ukraine ont voté pour rejoindre la Russie

Des responsables pro-Moscou ont déclaré mardi que les habitants de trois des quatre zones occupées d’Ukraine avaient voté pour rejoindre la Russie lors d’un vote orchestré par le Kremlin qui a été rejeté par les États-Unis et leurs alliés occidentaux comme illégitime.

Selon les responsables électoraux installés par la Russie, 93 % des bulletins de vote dans la région de Zaporizhzhia étaient favorables à l’annexion, tout comme 87 % des bulletins de vote dans la région du sud de Kherson et 98 % à Lougansk.

Les résultats de la région de Donetsk devaient suivre plus tard mardi.

Le résultat préétabli prépare le terrain pour une nouvelle phase dangereuse dans la guerre de sept mois de la Russie en Ukraine, car il devrait servir de prétexte à Moscou pour annexer les quatre zones. Cela pourrait arriver dès vendredi.

Les référendums dans les régions de Lougansk et de Kherson et dans certaines parties de Donetsk et de Zaporizhzhia ont commencé le 23 septembre, souvent avec des responsables armés faisant du porte-à-porte pour recueillir des votes. Les bulletins de vote demandaient aux habitants s’ils souhaitaient que les zones soient incorporées à la Russie.

Des responsables soutenus par Moscou dans les quatre régions occupées du sud et de l’est de l’Ukraine ont déclaré que les bureaux de vote étaient clos mardi après-midi après cinq jours de scrutin.

Un homme tient son bulletin de vote alors qu’il quitte un isoloir dans un bureau de vote lors d’un référendum, largement considéré par l’Occident comme illégitime, à Melitopol, dans la région de Zaporizhzhia, dans le sud de l’Ukraine, mardi. Les responsables pro-Moscou affirment que la région a voté à une écrasante majorité pour rejoindre la Russie. (The Associated Press)

La Russie intensifie sa rhétorique nucléaire

Le président russe Vladimir Poutine devrait s’adresser au parlement russe au sujet des référendums vendredi, et Valentina Matviyenko, qui préside la chambre haute du parlement, a déclaré que les législateurs pourraient envisager une législation d’annexion le 4 octobre.

Pendant ce temps, la Russie a multiplié les avertissements selon lesquels elle pourrait déployer des armes nucléaires pour défendre son territoire, y compris les terres nouvellement acquises, et a mobilisé plus d’un quart de million de soldats supplémentaires pour se déployer sur une ligne de front de plus de 1 000 kilomètres.

Après le scrutin, “la situation changera radicalement du point de vue juridique, du point de vue du droit international, avec toutes les conséquences correspondantes pour la protection de ces zones et la garantie de leur sécurité”, a déclaré mardi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

De nombreux dirigeants occidentaux ont qualifié le référendum d’imposture, et le Conseil de sécurité de l’ONU devait se réunir plus tard mardi à New York pour discuter d’une résolution qui stipule que les résultats du vote ne seront jamais acceptés et que les quatre régions restent une partie de l’Ukraine. La Russie est certaine d’opposer son veto à la résolution.

Le scrutin et l’appel de réservistes militaires russes ordonné par Poutine mercredi dernier visent à renforcer les positions militaires et politiques exposées de Moscou.

Les membres du comité référendaire vident une urne pour commencer à les compter dans un bureau de vote lors d’un référendum à Louhansk mardi. (The Associated Press)

Les États-Unis qualifient le discours nucléaire de “tactique alarmiste”

Les référendums suivent un livre de jeu familier du Kremlin pour l’expansion territoriale. En 2014, les autorités russes ont organisé un référendum similaire sur la péninsule ukrainienne de Crimée, sous la surveillance étroite des troupes russes. Sur la base du vote, la Russie a annexé la Crimée. Poutine a cité la défense des Russes vivant dans les régions de l’est de l’Ukraine, et leurs prétendus désirs de se joindre à la Russie, comme prétexte pour son invasion de l’Ukraine le 24 février.

Poutine parle de l’option nucléaire de Moscou depuis que les Ukrainiens ont lancé une contre-offensive qui a récupéré du territoire et accaparé de plus en plus ses forces. Un haut responsable de Poutine a intensifié la rhétorique nucléaire mardi.

“Imaginons que la Russie soit obligée d’utiliser l’arme la plus puissante contre le régime ukrainien qui a commis un acte d’agression à grande échelle, dangereux pour l’existence même de notre État”, a déclaré Dmitri Medvedev, chef adjoint du Conseil de sécurité russe. que préside Poutine, a écrit sur son canal d’application de messagerie. “Je crois que l’OTAN évitera de s’immiscer directement dans le conflit.”

Les États-Unis ont rejeté les discussions nucléaires du Kremlin comme une tactique alarmiste.

Les référendums demandent aux habitants s’ils veulent que les zones soient incorporées à la Russie, et le Kremlin les a dépeints comme libres et justes, reflétant le désir d’autodétermination du peuple.

Des dizaines de milliers d’habitants avaient déjà fui les régions à cause de la guerre, et des images partagées par ceux qui restaient montraient des troupes russes armées faisant du porte-à-porte pour faire pression sur les Ukrainiens pour qu’ils votent.

Le maire de Marioupol, Vadym Boychenko, qui a quitté la ville portuaire après que les Russes l’ont saisie après un siège de plusieurs mois, a déclaré que seulement 20% environ des 100 000 habitants restants estimés ont voté lors du référendum de Donetsk. La population d’avant-guerre de Marioupol était de 541 000 habitants.

“Un homme portant un fusil d’assaut vient chez vous et vous demande de voter, alors que peuvent faire les gens ?” Boychenko a demandé lors d’une conférence de presse, expliquant comment les gens ont été contraints de voter.

Les alliés occidentaux se sont fermement rangés du côté de l’Ukraine, rejetant les votes référendaires comme une imposture dénuée de sens.

REGARDER | Les Ukrainiens qui regardent depuis le Canada dénoncent les référendums organisés par la Russie :

Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, a déclaré que les scrutins étaient “une décision désespérée” de Poutine. La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a déclaré lors de sa visite à Kyiv mardi que la France était déterminée “à soutenir l’Ukraine, sa souveraineté et son intégrité territoriale”.

Elle a qualifié les scrutins de “faux référendums”. Des responsables ukrainiens ont déclaré que Paris et Kyiv s’étaient rapprochés d’un accord qui fournirait aux forces ukrainiennes des systèmes d’artillerie français Caesar.

Alors que Moscou s’efforçait de renforcer ses troupes en Ukraine, les envoyant potentiellement pour compléter ses mandataires qui combattaient dans les régions séparatistes depuis huit ans, les bombardements russes ont continué de faire des victimes. Les tirs de barrage russes ont tué au moins 11 civils et en ont blessé 18 en 24 heures, a annoncé mardi la présidence ukrainienne.

Le bilan humain a également été reflété dans le premier examen complet d’une mission de surveillance des droits de l’homme des Nations Unies sur les violations et les abus commis par la Russie et l’Ukraine entre le 1er février et le 31 juillet, les cinq premiers mois de l’invasion russe.

Matilda Bogner, chef de la mission, a déclaré que les prisonniers de guerre ukrainiens semblaient avoir subi des mauvais traitements “systématiques”, “non seulement lors de leur capture, mais aussi après leur transfert dans des lieux d’internement” dans les zones sous contrôle russe de l’Ukraine et de la Russie elle-même.