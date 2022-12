Des responsables occidentaux et Ankara sont en pourparlers après une impasse sur l’empilement de pétroliers près de la Turquie

Le Royaume-Uni, les États-Unis et l’UE travaillent avec Ankara pour éliminer un empilement de pétroliers dans les eaux turques.

Les pétroliers ont commencé à s’entasser au large des côtes turques, alors qu’Ankara exige une preuve d’assurance.

Le plafond de prix de 60 dollars le baril de l’UE sur le brut russe a été lancé lundi, ce qui a un impact sur le transport et l’assurance.

Les autorités occidentales tentent de résoudre un empilement de pétroliers dans les eaux turques, après qu’Ankara a demandé de manière inhabituelle une preuve d’assurance complète pour les navires traversant ses eaux.

L’Union européenne, le G7 et l’Australie ont fixé un prix de 60 $ le baril plafonnement des prix pour le brut russe qui a débuté lundi. Cette décision vise à limiter les revenus énergétiques de Moscou tout en maintenant la stabilité des marchés mondiaux de l’énergie en maintenant la circulation de l’approvisionnement.

Cependant, le marché a été perturbé un jour seulement après le début de la restriction, car Les pétroliers s’entassent au large de la Turquie après que les responsables ont exigé la preuve que les navires sont correctement assurés – mais les expéditeurs affirment que les autorités turques exigent une couverture supérieure à ce qu’elles peuvent fournir, ce qui pourrait les exposer à une violation des sanctions.

Les gouvernements occidentaux sont maintenant intervenus pour résoudre l’impasse.

Mercredi, Wally Adeyemo, secrétaire adjoint du Trésor américain, a déclaré à Sedat Onal, vice-ministre turc des Affaires étrangères, que le plafonnement des prix ne s’applique qu’au pétrole en provenance de Russie et “ne nécessite pas de contrôles supplémentaires sur les navires traversant les eaux territoriales turques”. selon une lecture du Département du Trésor.

Le Trésor britannique a déclaré à Insider que le Royaume-Uni, les États-Unis et l’UE s’efforçaient de résoudre le problème avec Ankara et les secteurs du transport maritime et de l’assurance.“Il n’y a aucune raison pour que les navires se voient refuser l’accès au détroit du Bosphore pour des raisons environnementales ou de santé et de sécurité”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

La plupart des navires dans les eaux turques sont désormais chargés de pétrole du Kazakhstan, et non de Russie, ont déclaré deux responsables occidentaux au Financial Times jeudi.

Moscou, pour sa part, a déclaré qu’il ne vendrait pas son pétrole brut à moins de 60 dollars le baril. Il envisage plusieurs options pour contrer le plafonnement des prix, selon le quotidien économique russe Védomosti a rapporté mercredi, citant deux sources proches du cabinet.

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Alexander Grushko, a également pesé sur la question, affirmant que la Russie était préoccupée par la congestion au large de la Turquie.

“Nous sommes conscients de cette situation. Bien sûr, cela nous inquiète du point de vue des intérêts de nos opérateurs. Ce problème est en cours de discussion avec les compagnies de transport et d’assurance. Après tout, ce sont les compagnies d’assurance qui assurent, pas l’État”, a déclaré mercredi le vice-ministre russe des Affaires étrangères Alexander Grushko, selon l’agence de presse d’État. RIA Novosti.

“Si le problème n’est pas résolu, bien sûr, il y aura une implication au niveau politique.”

La Commission européenne n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire d’Insider.