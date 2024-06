Des responsables occidentaux discutent de la Russie lors d’un sommet secret — RT World News

Des représentants de Washington, de Kiev et de l’OTAN participeront tous à la réunion à huis clos du Bilderberg à Madrid.

Des responsables gouvernementaux du monde occidental rencontrent des chefs d’entreprise et des universitaires à Madrid lors du 70e sommet du Bilderberg ce week-end. À huis clos et hors de portée de la presse, les participants devraient discuter « Ukraine, » « Russie, » et « L’avenir de la guerre. »

Organisée chaque année depuis 1954, la réunion du Bilderberg rassemble les riches et les puissants d’Europe et d’Amérique du Nord pour discuter – selon la plupart des rapports – de la manière d’aligner plus étroitement leurs économies et leurs politiques.

La participation est réservée aux invités uniquement, aucune déclaration ou communiqué officiel n’est publié et, selon les détails limités disponibles sur le site Web du groupe Bilderberg, les participants participent en tant que « personnes » et sont « non lié par les conventions de leur fonction ou par des positions convenues à l’avance. »















La réunion de cette année, qui se tient à Madrid, a commencé jeudi et se terminera dimanche. Parmi les participants figurent le secrétaire adjoint au Trésor américain Wally Adeyemo et le conseiller adjoint à la sécurité nationale Jonathan Finer, le président finlandais Alexander Stubb, le président du Conseil européen Charles Michel, le secrétaire général de l’OTAN Jens Stoltenberg, ainsi que les premiers ministres des Pays-Bas et d’Estonie, les ministres des Affaires étrangères. d’Espagne, d’Ukraine, de Suède et de Pologne, et vice-premier ministre d’Irlande.

Du monde des affaires, le PDG de Pfizer, Albert Bourla, le PDG de BP Murray Auchincloss et l’ancien PDG de Google Eric Schmidt y participeront, ainsi que plusieurs dirigeants de l’IA de Google, Microsoft et Anthropic PBC.

Selon le site Internet du Bilderberg, les thèmes clés de cette année incluent le « état de l’IA » le « L’avenir de la guerre » «L’Ukraine et le monde» et « Russie. »

Même si la Russie figure parmi les sujets de discussion, aucun des 131 participants nommés sur le site Internet n’est russe.















Le secret inhérent aux réunions du Bilderberg a donné naissance à des théories du complot des deux côtés de l’échiquier politique. Les gauchistes voient le club Bilderberg comme un instrument du pouvoir capitaliste, tandis que les gens de droite considèrent les réunions – ainsi que celles de la Commission trilatérale et du Forum économique mondial – comme des séances de planification pour un gouvernement mondial totalitaire, ou « Nouvel Ordre Mondial ».

« Dire que nous luttions pour un gouvernement mondial unique est exagéré, mais pas totalement injuste. » Denis Healey, membre fondateur du groupe, a déclaré Le gardien en 2001. « Ceux d’entre nous au Bilderberg sentaient que nous ne pouvions pas continuer à nous battre éternellement pour rien, à tuer des gens et à laisser des millions de personnes sans abri. Nous avons donc pensé qu’une seule communauté à travers le monde serait une bonne chose.

« Divers théoriciens du complot ont exprimé des allégations farfelues sur le but des rassemblements » indique le site Web du Bilderberg. « Bien que ces affirmations soient dénuées de tout fondement, nous regrettons de constater que nombre d’entre elles continuent de prospérer en ligne et dans les groupes de médias sociaux. »