Des responsables mexicains procèdent à la première arrestation de haut niveau dans la disparition notoire de 43 étudiants en 2014

Vendredi, des responsables mexicains ont procédé à la première arrestation de haut niveau dans la disparition notoire de 43 étudiants en 2014, accusant un ancien haut procureur de crimes dans l’une des pires violations des droits de l’homme au Mexique, considérée comme un crime d’État.

L’ancien procureur général Jesus Murillo a été arrêté à son domicile de Mexico.

Il a été arrêté pour disparition forcée, torture et entrave à la justice dans l’enlèvement et la disparition des élèves-enseignants dans l’État de Guerrero, dans le sud-ouest.

Murillo a été emmené dans un bureau du procureur général et sera transféré dans une prison de Mexico, ont annoncé les autorités.

Dans les heures qui ont suivi l’arrestation, un juge a publié 83 autres mandats d’arrêt – pour des soldats, des policiers, des responsables de Guerrero et des membres de gangs – en rapport avec l’affaire, a déclaré le bureau du procureur général.

La mère de l’un des 43 étudiants disparus manifeste à Mexico en 2017. Le panneau indique : « Ma seule raison de dormir est de rêver de ton retour. (Yuri Cortez/AFP/Getty Images)

Pendant le mandat 2012-2015 de Murillo sous le président de l’époque, Enrique Pena Nieto, il a supervisé l’enquête très critiquée sur la disparition, le 26 septembre 2014, des étudiants du Collège des enseignants ruraux d’Ayotzinapa.

Erreurs et abus

Les restes de seulement trois étudiants ont été retrouvés et identifiés, et des questions ont hanté le Mexique depuis.

Des experts internationaux ont critiqué l’enquête officielle comme truffée d’erreurs et d’abus, y compris la torture de témoins. Le président Andres Manuel Lopez Obrador a pris ses fonctions en 2018 en promettant de clarifier ce qui s’était passé.

L’administration de Lopez Obrador tente depuis 2020 d’arrêter un autre ancien haut responsable, Tomas Zeron, demandant notamment à Israël l’année dernière de l’extrader.

Interrogé sur la décision du gouvernement d’examiner l’enquête passée, Murillo a déclaré qu’il était satisfait et qu’il était prêt à être interrogé, ont rapporté les médias locaux en 2020.

Murillo a été placé en garde à vue vêtu d’un pantalon noir, les mains jointes dans les poches d’une veste grise, alors qu’un agent des forces de l’ordre avec un fusil en bandoulière sur la poitrine se tenait derrière, a montré une image publiée par les médias locaux.

Le bureau du procureur général a déclaré que Murillo avait coopéré “sans résistance”.

Les proches de 43 étudiants disparus lèvent le poing derrière des photos des membres de leur famille disparus lors d’une conférence de presse à Mexico en septembre 2016. (Marco Ugarte/Associated Press)

L’arrestation intervient un jour après que le plus haut responsable mexicain des droits de l’homme, Alejandro Encinas, a qualifié les disparitions de “crime d’État” avec la participation de responsables locaux, étatiques et fédéraux.

“Que s’est-il passé? Une disparition forcée des garçons cette nuit-là par les autorités gouvernementales et des groupes criminels”, a déclaré Encinas lors d’une conférence de presse.

Les plus hauts niveaux de l’administration de Pena Nieto ont orchestré une dissimulation, a déclaré Encinas, notamment en modifiant les scènes de crime et en masquant les liens entre les autorités et les criminels.

Murillo a repris l’affaire Ayotzinapa en 2014 et a qualifié les conclusions du gouvernement de “vérité historique”.

Selon cette version, un gang local de trafiquants de drogue a pris les étudiants pour des membres d’un groupe rival, les a tués, a incinéré leurs corps dans une décharge et a déversé les restes dans une rivière.

Des images des 43 étudiants disparus des collèges ruraux sont illuminées lors d’une veillée aux chandelles devant le bureau du procureur général du Mexique, à Mexico en 2015. (Marco Ugarte/Associated Press)

Un panel d’experts internationaux a fait des trous dans le récit et les Nations Unies ont dénoncé les détentions arbitraires et la torture au cours de l’enquête.

La «vérité historique» est finalement devenue synonyme de perception de corruption et d’impunité sous Pena Nieto alors que la colère montait devant le manque de réponses.

Murillo, qui avait auparavant été législateur fédéral et gouverneur de l’État d’Hidalgo, a démissionné en 2015 alors que les critiques montaient sur sa gestion de l’affaire.

L’avocat des parents des étudiants d’Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, a exhorté le gouvernement à procéder à davantage d’arrestations.

“Il reste encore beaucoup à faire avant que nous puissions penser que cette affaire a été résolue”, a déclaré Rosales à la télévision mexicaine.