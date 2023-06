Des responsables mexicains affirment que 45 sacs de restes humains ressemblent à des employés disparus d’un centre d’appels

Quarante-cinq sacs contenant des restes humains ont été découverts à Jalisco, au Mexique, plus tôt cette semaine et semblent ressembler aux caractéristiques de jeunes employés disparus du centre d’appels, selon les procureurs de l’État.

Le bureau du procureur de Jalisco a déclaré dans un communiqué que les restes avaient été retrouvés dans la municipalité de Zapopan lors d’une recherche des personnes disparues. Les restes retrouvés dans un ravin de 40 mètres de profondeur devront encore subir des tests médico-légaux pour identifier officiellement les corps.

Les sept travailleurs du centre d’appels ont disparu la semaine dernière des quartiers Jardines Vallarta et La Estancia à Jalisco. Une huitième personne potentiellement liée au groupe est également portée disparue.

LES AUTORITÉS MEXICAINES À LA RECHERCHE DE JEUNES DISPARUS FONT UNE DÉCOUVERTE HORRIBLE

Le bureau du procureur a déclaré que les restes partageaient les caractéristiques physiques de certaines des personnes disparues. Puisqu’il n’est pas clair pour le moment si les restes leur appartiennent, les autorités poursuivent les recherches.

Les autorités analysent les restes retrouvés dans les sacs pour déterminer combien de corps ont été retrouvés, leur identité et la cause de leur décès. Des restes appartenant à des hommes et à des femmes ont été retrouvés.

La police avait répondu mardi au ravin du Mirador del Bosque dans la ville de Zapopan après avoir reçu une information sur des preuves potentielles liées au groupe disparu. Un effort de recherche a commencé lorsque les autorités ont découvert un sac en plastique noir contenant des restes humains.

Les procureurs ont déclaré que le terrain difficile et le manque de soleil avaient compliqué l’enquête.

L’enquête est toujours en cours.

L’État de Jalisco a subi d’importants crimes violents ces dernières années et est la cible de grands cartels, notamment le cartel Jalisco New Generation et ses rivaux Nueva Plaza.

Reuters a contribué à ce rapport.