Des responsables locaux démissionnent en Inde alors que le cinéaste fait face à une affaire de sédition pour avoir comparé la réponse du gouvernement Covid-19 à une « arme biologique »

La jeune cinéaste et actrice Aisha Sultana a fait ses commentaires lors d’un débat télévisé à cinq personnes, au cours duquel elle a accusé les autorités de Lakshadweep, un territoire de l’archipel au large de la côte sud-ouest de l’Inde, de gâcher la réponse à Covid-19.

« Je peux le dire clairement que le gouvernement central a déployé une arme biologique », Sultana a déclaré en parlant de l’augmentation des cas sur les îles, selon NDTV.

Les remarques ont immédiatement déclenché une réaction du Bharatiya Janata Party (BJP) au pouvoir du Premier ministre Narendra Modi. Le chef du Lakshadweep BJP, Abdul Khader Haji, a déposé une plainte contre la police, alléguant que Sultana avait « a terni l’image patriotique du gouvernement central et du peuple de Lakshadweep. » La police a enregistré la plainte comme une affaire de sédition et de discours de haine.

De même, le vice-président national du BJP, AP Abdullakutty, a déclaré que Sultana avait « insulté l’Inde ».

La plainte a été critiquée par l’opposition et les militants. Shashi Tharoor, un député du Congrès national indien, a tweeté que critiquer le gouvernement qui n’implique pas d’incitation à la violence n’est pas une sédition, et que l’affaire contre le cinéaste échouera devant les tribunaux.

1/3 Dans notre démocratie, la critique du gouvernement qui n’implique pas d’incitation à la violence n’est pas séditieuse, un principe que la Cour suprême a maintes fois confirmé et que diverses forces de police d’État ont plus souvent ignoré. L’affaire devrait être classée. https://t.co/iQp7uTs3VQ – Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) 11 juin 2021

Sultana a précisé plus tard que ses paroles ont été dirigées contre le plus haut responsable de l’archipel, Praful Khoda Patel, qui, selon elle, « interférait [in] la liberté que nous avons obtenue des Britanniques », plutôt que le gouvernement central à Delhi ou ailleurs dans le pays.

Lakshadweep a vu des protestations contre l’assouplissement des règles de quarantaine et des plans de développement, qui, selon Sultana, étaient « changements draconiens » qui perturbera le mode de vie traditionnel sur les îles en grande partie musulmanes.

Selon les médias indiens, plus d’une douzaine de dirigeants et membres locaux du BJP ont rompu les rangs et ont démissionné pour protester contre l’affaire de sédition contre Sultana. Abdul Hameed Mullipuzha, le secrétaire général de l’unité Kavaratti du parti, a été cité comme faisant valoir dans sa lettre de démission que la plainte contre Sultana était « injustifié, » tandis que les actions de Patel étaient « antidémocratique. »

« On ne peut pas avancer comme ça. Je démissionne du parti », BC Cheriya Koya, présidente de l’unité Andrott, a déclaré, citée par le Hindustan Times.

Abdullakutty a minimisé la dissidence, affirmant que les responsables révoltés du BJP étaient « rabattre leur démission à plusieurs reprises pour attirer l’attention. » Il a affirmé qu’ils avaient quitté leurs postes plus tôt et que le BJP restait « intact » à Lakshadweep.

