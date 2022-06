Des responsables libyens rivaux se rencontrent pour des pourparlers menés par l’ONU sur les élections

GENÈVE (AP) – Deux hauts responsables libyens ont entamé mardi deux jours de pourparlers sur les arrangements constitutionnels pour les élections, le dernier effort de l’ONU pour combler les écarts entre les rivaux du pays.

Aguila Saleh, l’influent président du parlement basé à l’est du pays, et Khaled al-Meshri, chef du Conseil suprême d’État du gouvernement, basé à l’ouest, dans la capitale Tripoli, se sont rencontrés au siège de l’ONU à Genève.

Selon les Nations Unies, les pourparlers se concentreront sur un projet de cadre constitutionnel pour les élections après que les factions rivales de la Libye n’ont pas réussi à parvenir à un accord lors de leur dernier cycle de pourparlers dans la capitale égyptienne du Caire.

Les critères d’une candidature présidentielle ont été un point litigieux dans les pourparlers, selon les médias libyens. Le conseil basé à Tripoli a insisté pour interdire aux militaires de se présenter au poste le plus élevé du pays – apparemment une décision dirigée contre le commandant de division Khalifa Hifter, dont les forces sont fidèles à l’administration basée à l’est.

Hifter avait annoncé sa candidature lors des élections prévues en décembre dernier, mais le vote n’a pas eu lieu en raison d’une myriade de problèmes, y compris des espoirs controversés qui avaient annoncé des candidatures et des différends concernant les lois électorales.

Les tensions sur le terrain augmentent et des affrontements sporadiques entre milices rivales ont récemment éclaté à Tripoli. Les conditions de vie se sont également détériorées, principalement à cause des pénuries de carburant dans ce pays riche en pétrole. Les chefs tribaux ont fermé de nombreuses installations pétrolières, y compris le plus grand gisement du pays.

Le blocus visait en grande partie à couper les revenus clés de l’État au Premier ministre sortant Abdul Hamid Dbeibah, qui a refusé de démissionner même si le vote n’a pas eu lieu en décembre.

Maintenant, Dbeibah et un autre Premier ministre, Fathy Bashagha, nommé par le parlement basé à l’est pour diriger un gouvernement de transition, revendiquent le pouvoir. La rivalité a fait craindre que le pays riche en pétrole ne revienne aux combats après des tentatives d’unité l’année dernière.

La Libye a été détruite par le conflit depuis qu’un soulèvement soutenu par l’OTAN a renversé et tué le dictateur de longue date Mouammar Kadhafi en 2011. Le pays a ensuite été pendant des années divisé entre des administrations rivales à l’est et à l’ouest, chacune soutenue par différentes milices et gouvernements étrangers.

