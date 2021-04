Milad, mieux connu sous le nom de Bija, a été vu après sa libération dans sa ville natale de Zawiya, dans l’ouest de la Libye, où il commandait une unité des garde-côtes.

Les fonctionnaires n’ont pas révélé plus de détails. Ils ont parlé sous couvert d’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à informer les médias.

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur du pays a refusé de commenter.

Pendant sa détention, l’ancien gouvernement soutenu par l’ONU à Tripoli en mars l’a promu avec d’autres pour leur participation aux combats visant à repousser une attaque contre la capitale par les forces de l’est de la Libye, selon des documents obtenus par l’Associated Press.

Lors de son arrestation en décembre, le ministère de l’Intérieur a déclaré que Milad était recherché pour trafic d’êtres humains et contrebande de carburant.

«Sa libération n’était pas inattendue», a déclaré Hussein Baoumi, chercheur sur la Libye et l’Égypte au groupe de droite d’Amnesty International. «Les autorités libyennes n’ont pas démontré qu’elles mènent une enquête efficace et transparente en vue de le renvoyer à un procès équitable.»

Baoumi a exhorté le gouvernement intérimaire nouvellement nommé de la Libye à faire en sorte que Milad et d’autres, considérés comme des crimes et des exactions contre les réfugiés et les migrants, soient traduits en justice.

La Libye est en proie à la corruption et aux troubles depuis qu’un soulèvement soutenu par l’OTAN a renversé et tué le dictateur de longue date Mouammar Kadhafi en 2011. Depuis lors, le pays riche en pétrole est devenu un vecteur majeur pour les peuples d’Afrique et du Moyen-Orient fuyant les guerres et la pauvreté. et dans l’espoir d’atteindre l’Europe.

En juin 2018, le Conseil de sécurité a imposé des sanctions à Milad et à cinq autres dirigeants de réseaux criminels impliqués dans le trafic de personnes et de migrants en provenance de Libye. À l’époque, Milad était décrit comme le chef de l’unité des garde-côtes à Zawiya «qui est constamment liée à la violence contre les migrants et autres passeurs de clandestins».

Les experts de l’ONU surveillant les sanctions ont affirmé que Milad et d’autres membres de la Garde côtière «sont directement impliqués dans le naufrage de bateaux de migrants utilisant des armes à feu». Milad a nié tout lien avec le trafic d’êtres humains et a déclaré que les trafiquants portaient des uniformes similaires à ceux de ses hommes.

Au cours des deux dernières années, il s’est déplacé librement dans l’ouest de la Libye et a combattu aux côtés des milices alliées à Tripoli pour repousser l’attaque du commandant militaire Khalifa Hifter contre la capitale.