Des responsables kenyans disent que les éléphants sont tués par le changement climatique et la sécheresse

Le braconnage illégal de l’ivoire constituait autrefois une menace importante pour les éléphants du Kenya. Mais maintenant, les géants du règne animal font face à un risque encore plus grand : le changement climatique. Alors que le Kenya lutte contre sa pire sécheresse depuis quatre décennies, la crise tue 20 fois plus d’éléphants que le braconnage, selon des responsables. Ils citent des carcasses desséchées trouvées dans le parc national de Tsavo, où une grande partie de la faune a fui ces dernières années à la recherche d’eau.

Pour survivre, les éléphants ont besoin de vastes paysages pour se nourrir. Les adultes peuvent consommer 300 livres de nourriture et plus de 50 gallons d’eau par jour. Mais les rivières, le sol et les prairies s’assèchent, créant un environnement stérile et mortel.

L’année dernière, au moins 179 éléphants sont morts de soif, alors que le braconnage a coûté la vie à moins de 10, a déclaré à la BBC le secrétaire kenyan du Tourisme et de la Faune, Najib Balala. “C’est une alarme rouge”, a-t-il déclaré à propos de la crise.

Balala a suggéré que tant de temps et d’efforts ont été consacrés à la lutte contre le braconnage que les questions environnementales ont été négligées.

“Nous avons oublié d’investir dans la gestion de la biodiversité et des écosystèmes”, a-t-il déclaré. “Nous n’avons investi que dans le commerce illégal d’espèces sauvages et le braconnage.”

Ces dernières années, les autorités kenyanes ont réprimé le braconnage, qui a ciblé les girafes pour leur viande, leurs os et leurs cheveux et les éléphants pour leurs défenses en ivoire.

Des sanctions plus lourdes pour les braconniers, les commerçants et les financiers ont été introduites dans le cadre d’une loi mise à jour sur la gestion de la faune et de la conservation qui est entrée en vigueur en 2014. Elle a été saluée pour avoir dissuadé les criminels alors que les populations d’animaux sauvages rebondissaient.

En septembre, le président kenyan Uhuru Kenyatta a déclaré que la sécheresse qui balayait certaines parties du pays était une catastrophe nationale, avec des millions de personnes confrontées à l’instabilité alimentaire et à la malnutrition.

La semaine dernière, l’Agence américaine pour le développement international (USAID) a annoncé qu’elle fournirait près de 255 millions de dollars d’aide au Kenya, y compris des vivres d’urgence et un soutien aux agriculteurs. Ils disent qu’ils ont perdu jusqu’à 70 % de leurs récoltes, ainsi que leur bétail.

L’agence a déclaré qu’elle aiderait les communautés des comtés arides et semi-arides du Kenya, qui subissent les pires effets de la sécheresse.

Plus de 4 millions de personnes au Kenya sont confrontées à de graves pénuries alimentaires. Ces derniers mois, les cas de malnutrition infantile ont augmenté de moitié, pour atteindre 942 000, a rapporté Reuters.

Et ce ne sont pas seulement les éléphants qui meurent à cause du changement climatique d’origine humaine.

Sept millions de têtes de bétail en Éthiopie, au Kenya et en Somalie sont mortes depuis l’automne dernier, selon un récent rapport du Famine Early Warning Systems Network de l’USAID.

Des carcasses de girafes, de chèvres, de chameaux et de troupeaux de bovins ont également été retrouvées dans des villages après être morts de faim dans le nord du Kenya. De telles pertes peuvent être ruineuses pour les familles, qui sont confrontées à l’insécurité alimentaire, a rapporté le Washington Post l’année dernière.

Les gardes forestiers et les chasseurs ont essayé d’aider les animaux en leur fournissant de l’eau et en plantant des arbres résistants à la sécheresse, mais la période de sécheresse a été implacable. L’invasion de l’Ukraine par la Russie, qui a fait grimper les prix du blé et du maïs, a exacerbé la crise alimentaire.

Et tandis que le Kenya continue de faire face à une sécheresse punitive, les États-Unis et la Grande-Bretagne luttent également contre la hausse des températures et les paysages brûlés au milieu d’une chaleur record.