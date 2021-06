Des responsables japonais annulent les événements de projection publique aux malheureux Jeux olympiques de Tokyo en invoquant les craintes de Covid

Le gouverneur de la ville de Tokyo, Yuriko Koike, a confirmé cette décision aux journalistes après une rencontre avec le Premier ministre du pays d’Asie de l’Est, Yoshihide Suga.

« Nous avons décidé d’annuler ces sites de visionnage en direct qui rassemblent des personnes », elle a dit.

« D’un autre côté, nous utiliserons davantage le Web pour créer des atmosphères passionnantes pour les Jeux et diffuser divers [pieces of] informations culturelles. »

Les sites réservés comprenaient les parcs Yoyogi, Inokashira et Hibiya dans la métropole de 14 millions d’habitants, qui ont signalé samedi 388 nouvelles infections à coronavirus.

La rencontre entre Koike et Suga était la première depuis près d’un mois, et lundi, il y aura une réunion en ligne organisée par les organisateurs des Jeux olympiques et paralympiques pour décider du nombre de spectateurs autorisés aux Jeux, le cas échéant.

Bien que les visiteurs étrangers ne soient en aucun cas autorisés, Suga a facilité la possibilité qu’il y ait des spectateurs en mettant fin demain à l’état d’urgence de la capitale.

Pourtant, le principal conseiller japonais de Covid-19, Shigeru Omi, continue d’insister pour que les fans ne soient pas autorisés à entrer.

Dans un rapport publié hier par Omi, le président du sous-comité du gouvernement central sur les coronavirus, ainsi que 25 autres experts, il a été conclu que l’interdiction de tous les spectateurs reste le moyen le plus sûr d’organiser les Jeux, qui devraient débuter le 23 juillet et avoir déjà été repoussé d’un an.

Avec seulement 6 % d’une population de 126 millions de personnes recevant déjà leur vaccin, le Japon tente d’accélérer son programme de vaccination.

Et comme ils n’organiseront plus d’événements de visionnage, Koike a révélé que les sites vantés se transformeraient désormais en centres de vaccination.

Cela peut réconforter certains, qui étaient furieux lorsque des plans ont été révélés pour vacciner les athlètes japonais devant certains membres du public.

Pourtant, dans le contexte, l’opposition généralisée à la tenue des jeux continue de croître, de nombreux sondages produisant des chiffres allant jusqu’à 80% en faveur de l’annulation ou d’un autre report.

Il y a quinze jours, 10 000 volontaires ont démissionné.

« Je m’attends à ce que le comité d’organisation prenne des mesures anti-infectieuses approfondies pour les volontaires », a commenté Katsunobu Kato, le secrétaire en chef du cabinet, à ce sujet.

« Et ils doivent répondre prudemment aux volontaires ainsi qu’aux Japonais en ce qui concerne les mesures concrètes de prévention des infections. »