Des responsables israéliens critiquent le directeur pour une allégation de “propagande” — RT Games & Culture

Les responsables israéliens ont déchiré leur compatriote, le cinéaste Nadav Lapid, après avoir condamné le film indien populaire The Kashmir Files comme «la propagande” et “vulgaire» devant un public au Festival international du film de l’Inde à Goa. Lapid avait été invité à diriger le jury du festival, qui est financé par le gouvernement et compte de nombreux politiciens et autres personnalités parmi ses participants.

“Nous avons tous été troublés et choqués par le 15e film, The Kashmir Files, qui nous a semblé être un film de propagande, vulgaire, inapproprié pour une section artistique compétitive d’un festival de film aussi prestigieux.», a déclaré Lapid lors de la cérémonie de clôture. Le film met en scène la fuite des hindous du Cachemire dans les années 1990 au milieu d’un soulèvement musulman armé et a galvanisé le sentiment islamophobe dans le pays.

“Tu devrais avoir honte», a réprimandé mardi Lapid via un tweet, accusant le cinéaste d’avoir abusé de «la confiance, le respect et l’accueil chaleureux [the International Film Festival of India] ont accordé à” lui.















“Il est insensible et présomptueux de parler d’événements historiques avant de les étudier en profondeur et qui sont une plaie ouverte en Inde car beaucoup de ceux qui sont impliqués sont toujours là et en paient encore le prix», a poursuivi Gilon, suggérant qu’en dénigrant publiquement la version de l’histoire de The Kashmir Files, Lapid encourageait les Indiens à remettre en question l’Holocauste.

L’ancien ambassadeur en Inde, Danny Carmon, a accepté, appelant Lapid à “s’excuser pour les commentaires personnels sur des faits historiques sans sensibilité et sans savoir de quoi il parle.” Le consul général d’Israël dans le Midwest indien, Kobbi Shoshani, n’a pas tardé à rassurer les médias locaux sur le fait que les paroles de Lapid étaient “pas l’opinion ou l’attitude du gouvernement d’Israël», déclarant «nous n’acceptons absolument pas de tels discours.”

Alors que Lapid a précisé qu’il entendait son commentaire comme une critique artistique plutôt que personnelle – “Je me sens tout à fait à l’aise de partager ouvertement ces sentiments ici avec vous sur scène car l’esprit du festival peut vraiment accepter aussi une discussion critique, qui est essentielle pour l’art et pour la vie», a-t-il dit – cela n’a pas fait grand-chose pour émousser les attaques qui se sont présentées à lui, de la part d’Indiens comme d’Israéliens.

Lapid a été dénoncé comme «un fanatique haineux hindou qui blanchit le nettoyage ethnique” et comme “pas moins qu’un facilitateur nazi» par Abhinav Prakash, chef du mouvement de jeunesse Bharatiya Janata Yuva Morcha, tandis qu’Aditya Raj Kaul, rédacteur en chef du réseau TV9, s’est demandé si le cinéaste allait «appelez l’Holocauste une propagande [sic]» ou dire la même chose à propos des films sur l’Holocauste La Liste de Schindler et Le Pianiste.