Des responsables israéliens affirment que 5 hommes armés palestiniens ont été tués lors d’un raid

Les responsables de la sécurité ont déclaré que sur les cinq tués, deux hommes armés étaient liés à la tentative d’attaque et étaient membres du groupe militant du Hamas. Les trois autres étaient des hommes armés qui avaient échangé des coups de feu avec des soldats dans le camp. Les responsables ont parlé sous couvert d’anonymat parce qu’ils n’étaient pas autorisés à discuter du raid avec les médias.

La violence survient au milieu de l’une des périodes les plus meurtrières de ces dernières années dans le conflit israélo-palestinien et dans les premières semaines du nouveau gouvernement israélien, le plus à droite de tous les temps, qui a promis de prendre une position ferme contre les Palestiniens.