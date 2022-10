Des responsables iraniens paniqués demandent des passeports britanniques pour accueillir les familles du pays au milieu des manifestations: rapport

Des responsables iraniens auraient tenté d’obtenir des passeports britanniques pour permettre à leurs familles de quitter le pays, car de nombreuses manifestations violentes contre la mort d’une Iranienne en garde à vue pour ne pas avoir porté de couvre-chef ont dépassé 40 jours.

Les hauts responsables du gouvernement iranien ont affrété jusqu’à “cinq vols par jour” pour leurs familles alors qu’ils cherchaient des “passeports britanniques” pour les faire sortir du pays, Express.co.uk a signalé jeudi.

De plus, le média indique que des sections du principal aéroport de Téhéran ont été réquisitionnées par les forces gouvernementales pour accélérer la fuite de leurs familles du pays en proie aux protestations.

“Cela a commencé il y a environ deux semaines”, a déclaré une source iranienne au média. “Le régime a changé tous les détails de sécurité à l’aéroport. Ils déplaçaient les civils (amis et famille) de l’entrée arrière de l’aéroport directement vers les avions pour les vols internationaux, au moins cinq vols par jour.”

KIM KARDASHIAN, JUSTIN BIEBER ET D’AUTRES STARS S’EXPRIMENT SUR LA MORT HORRIFIANTE DE MAHSA AMINI EN IRAN

Les responsables iraniens ont également tenté d’acquérir des passeports suisses et canadiens, selon le rapport.

Le député conservateur Bob Stewart a déclaré qu’il avait entendu dire que des responsables iraniens fuyaient vers le Royaume-Uni et a demandé à la ministre des Affaires étrangères Gillian Keegan si ces informations feraient l’objet d’une enquête.

“De toute évidence, nous avons notre propre état de droit ici au Royaume-Uni, mais en ce qui concerne les rumeurs qu’il a entendues sur les passeports, je n’en ai pas entendu parler, mais je vais certainement examiner cela et lui écrire”, a déclaré Keegan.

L’exode signalé de politiciens iraniens survient après que des manifestants en Iran et dans le monde sont descendus dans la rue pour protester contre la mort de Mahsa Amini, 22 ans, qui mort en garde en septembre après avoir été arrêtée par la “police des mœurs” pour ne pas avoir porté le foulard obligatoire imposé aux femmes.

PROTESTATIONS EN IRAN : LE NOMBRE DE MORTS CONTINUE DE MONTER, ALORS QUE LE JOURNALISTE QUI A D’ABORD SOULIGNÉ LA MORT D’AMINI EST ARRÊTÉ

Des manifestantes enhardies ont scandé “Raisi perdez-vous” et “Mollahs perdez-vous” au président iranien Ebrahim Raisi alors qu’il prononçait un discours dans une université au début du mois. Le gouvernement iranien a affirmé qu’Amini était mort d’une crise cardiaque et Raisi a averti les manifestants que son régime agirait “de manière décisive” pour mettre fin à la violence.

L’organisation iranienne des droits de l’homme basée en Norvège, Hengaw, a déclaré plus tôt ce mois-ci que la répression stricte du gouvernement contre les manifestations avait entraîné la mort de plus de 200 personnes parmi les civils alors que le pays endure ce qui est considéré comme le défi le plus audacieux lancé aux dirigeants religieux en Iran. depuis la révolution de 1979.

La maison Blanche annoncé plus tôt ce mois-ci il sanctionnait plusieurs hauts responsables iraniens en réponse à la violente répression contre les manifestants.

LES MANIFESTATIONS EN IRAN DÉCLENCHENT DES RALLYES DE SOLIDARITÉ AUX ÉTATS-UNIS ET EN EUROPE

Les sanctions visaient sept dirigeants iraniens, dont le ministre iranien de l’Intérieur, Ahmad Vahidi, ainsi que le ministre iranien des Communications, Eisa Zarepour, selon le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor.

“Ces individus ont tous été impliqués dans la répression et le meurtre de manifestants non violents”, a déclaré le secrétaire d’État Antony Blinken.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Le gouvernement iranien doit mettre fin à sa persécution systémique des femmes et permettre des manifestations pacifiques. Les États-Unis continueront d’exprimer leur soutien aux droits humains en Iran et de demander des comptes à ceux qui les violent.

Reuters a contribué à ce rapport