Des responsables iraniens discutent ouvertement de la capacité du pays à fabriquer des armes nucléaires

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’Iran a pour la première fois parlé ouvertement de son potentiel à fabriquer une arme nucléaire, et les responsables ont discuté de la possibilité de fabriquer une telle arme “à volonté”.

“L’Iran a la capacité technique de fabriquer une bombe atomique, mais il n’y a pas de plan de ce type à l’ordre du jour”, a déclaré lundi Mohammad Eslami, chef de l’agence nucléaire civile iranienne.

Eslami a également fait référence aux commentaires de Kamal Kharrazi, conseiller du guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, qui a déclaré à la mi-juillet à Al Jazeera que le pays était capable d’enrichir de l’uranium « jusqu’à 60 % » mais pouvait « produire facilement de l’uranium enrichi à 90 %. “, le niveau auquel il est considéré comme de qualité militaire.

L’agence d’Eslami est ensuite revenue sur ce commentaire, affirmant qu’il “avait mal compris et mal jugé”, considéré par certains comme un signe que le gouvernement iranien ne voulait pas qu’il soit si précis dans son langage.

LES SÉNATEURS ET LES EXPERTS EXHORTENT BIDEN À REFUSER UN VISA AU PRÉSIDENT IRAN AVANT L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ONU

Certains experts estiment qu’Eslami ne s’est pas trompé de propos et que les récentes déclarations de responsables iraniens servent à tester les eaux sur la réponse internationale à la possibilité de faire un dernier élan pour obtenir une arme nucléaire.

“De toute évidence, les références répétées de l’Iran à la possibilité de produire des armes nucléaires reflètent une intention de les produire réellement”, a déclaré Yossi Kupperwasser, ancien général de brigade et chef de la division d’évaluation du renseignement de Tsahal et chercheur principal à l’IDSF, à Fox News Digital.

DÉPARTEMENT D’ÉTAT OFFICIEL : L’ACCORD DE COOPÉRATION DE L’IRAN AVEC LA CHINE “N’EST DÉFINITIVEMENT PAS BON POUR LA RÉGION”

“La seule question est de savoir combien de temps les Iraniens auront besoin. Alors que le temps nécessaire pour produire des matières fissiles est très court, il faudra peut-être un peu plus de temps pour transformer les matières fissiles en bombe, mais pas aussi longtemps que certains le pensent. Moins de deux ans.”

“De toute évidence, personne ne remet en question les intentions des Iraniens : leur but est et a toujours été de produire des armes nucléaires, et ce que nous voyons maintenant, c’est que les Iraniens l’admettent enfin, non pas que nous ayons jamais eu besoin de leur admission pour pour établir que telle était leur véritable intention », a ajouté Kupperwasser. “Nous le savons depuis longtemps, et les archives nucléaires que le Mossad israélien a exposées l’ont prouvé, notamment avec la lettre envoyée à feu Fakhrizadeh, lui ordonnant de produire cinq bombes au début des années 2000.

“Ces déclarations iraniennes permettent simplement à toutes les personnes impliquées de connaître plus facilement la véritable intention des Iraniens.”

VOYAGE DE PELOSI À TAIWAN : L’IRAN ET LA SYRIE REJOIGNENT LA LISTE DES PAYS CONDAMNANT LA VISITE CONTROVERSÉE

Des responsables de l’Iran, des États-Unis et de l’Union européenne se réuniront jeudi à Vienne dans le cadre d’un ultime effort pour relancer l’accord sur le nucléaire, mais les analystes préviennent que les responsables iraniens pourraient estimer que les avantages d’une arme nucléaire l’emportent largement sur les sanctions imposées par d’autres nations.

“L’Iran a une trajectoire de descente vers la bombe. C’est assez clair depuis un certain temps maintenant”, a déclaré Behnam Ben Taleblu, chercheur principal à la Fondation pour la défense des démocraties, à Fox News Digital.

“Le crescendo des menaces alléguant que l’Iran ne fait face à aucun obstacle technique à la production d’armes nucléaires est la preuve de la stratégie de l’Iran d’avancer sous le feu. Cela a été tout aussi vrai avec le programme nucléaire qu’avec le programme de missiles.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Selon le dernier décompte public de l’Agence internationale de l’énergie atomique, l’Iran dispose d’un stock d’environ 3 800 kilogrammes (8 370 livres) d’uranium enrichi.

Pendant des années, les diplomates iraniens ont qualifié les prédications de Khamenei de fatwa contraignante, ou d’un édit religieux, selon lequel l’Iran ne construirait pas de bombe atomique.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.