Des responsables iraniens condamnent à mort 5 personnes pour avoir tué une troupe Basij

LE CAIRE (AP) – Les autorités iraniennes ont condamné à mort cinq personnes pour avoir prétendument tué un membre d’une force paramilitaire affiliée aux Gardiens de la révolution islamique d’Iran, ont annoncé mardi les médias officiels. Onze autres ont été condamnés à des peines de prison.

Les 13 hommes et trois mineurs avaient été accusés d’avoir tué Ruhollah Ajamian, membre du Basij, une branche paramilitaire volontaire des Gardiens de la révolution d’élite iraniens, selon le rapport d’IRNA, l’agence de presse d’État iranienne.

Les cinq condamnés à mort lundi ont été inculpés par le tribunal révolutionnaire iranien, ainsi que huit autres. Trois garçons ont été inculpés par le tribunal pénal iranien, selon le rapport. Le porte-parole du pouvoir judiciaire, Masoud Setayeshi, cité dans le rapport, n’a fourni aucune preuve à l’appui de ces accusations.

L’IRNA n’a pas révélé l’identité des 16. Il a déclaré que leurs peines peuvent faire l’objet d’un appel, la plus longue étant de 25 ans.

Le meurtre présumé a eu lieu à Karaj, près de Téhéran, le 12 novembre, lorsqu’un groupe d’hommes a poursuivi et attaqué Ajamian avec des couteaux et des pierres, selon le rapport. Le rapport de l’IRNA faisait référence aux «émeutiers», un terme couramment utilisé par le gouvernement pour désigner les manifestants et les manifestations antigouvernementales qui avaient lieu dans la région à l’époque.

Les condamnations interviennent au milieu de mois de manifestations anti-gouvernementales qui ont été violemment réprimées par les forces de sécurité iraniennes. Les manifestations, qui entrent maintenant dans leur troisième mois, ont été déclenchées par la mort en garde à vue de Mahsa Amini, 22 ans, détenue pour avoir prétendument enfreint le code vestimentaire strict de la République islamique. Ils se sont depuis transformés en appels à la chute des dirigeants cléricaux iraniens, posant l’un des défis les plus sérieux à la théocratie iranienne depuis la révolution de 1979.

Le tribunal révolutionnaire iranien prononce régulièrement des condamnations à mort. Le tribunal a été créé à la suite de la révolution islamique de 1979. Selon Amnesty International, l’Iran a exécuté au moins 314 personnes en 2021, soit plus de la moitié du nombre total d’exécutions par l’État enregistrées au Moyen-Orient cette année-là.

La semaine dernière, les autorités iraniennes ont exécuté quatre personnes accusées de travailler pour l’agence de renseignement israélienne Mossad. Il n’a fourni aucune preuve au public pour aucun des crimes présumés des quatre hommes.

Mardi également, l’agence de presse semi-officielle du pays, Tasnim, a déclaré que les autorités avaient arrêté 12 personnes accusées d’être liées à des agents étrangers “anti-révolutionnaires” en Allemagne et aux Pays-Bas.

Selon un communiqué de l’IRG cité par Tasnim, le groupe prévoyait de se procurer des armes et d’agir contre la sécurité du pays. Aucun autre détail n’a été fourni. Les arrestations ont également été rapportées par YJC.Ir, un site d’information affilié à la télévision d’État iranienne.

L’Iran arrête et condamne régulièrement des personnes pour des accusations liées à l’espionnage et a accusé les pays occidentaux d’être à l’origine des manifestations. Jusqu’à présent, au moins 473 personnes ont été tuées et 18 200 autres arrêtées lors des manifestations et de la répression des forces de sécurité qui ont suivi, selon Human Rights Activists in Iran, un groupe surveillant les manifestations.

Mardi a également marqué le deuxième jour d’une grève nationale de trois jours réclamée par les manifestants. Dans des messages circulant sur les réseaux sociaux, les manifestants ont demandé aux entreprises de fermer et ont appelé les gens à cesser d’utiliser les banques. Le niveau de participation n’était pas clair, mais dans les quartiers du nord de Téhéran, la plupart des magasins étaient fermés mardi après-midi et il y avait une forte présence de sécurité.

Le chef de la justice iranienne, Gholamhossein Mohseni Ejehi, a ordonné lundi l’arrestation de toute personne encourageant la grève ou tentant d’intimider les magasins pour qu’ils ferment. Selon Tasnim, les autorités de la ville de Shiraz, dans le sud du pays, ont fermé une pharmacie après qu’elle aurait refusé de vendre des articles aux patients lundi.

Au cours des derniers jours, la confusion s’est développée autour du sort de la police des mœurs iranienne et de l’application par l’Iran de son code vestimentaire religieux strict. Dimanche, le procureur en chef iranien, Mohamed Jafar Montazeri, a déclaré que la police des mœurs avait été fermée dans un rapport publié par l’agence de presse semi-officielle ISNA. La veille, le procureur a également déclaré que les lois entourant le port du hijab étaient en cours de révision, mais n’a donné aucune indication que le pays prévoyait d’abroger la loi.

Depuis des semaines, moins d’agents de la police des mœurs ont été aperçus dans les villes iraniennes. Partout à Téhéran, il est devenu courant de voir des femmes marcher dans les rues de la ville sans porter le hijab, en particulier dans les quartiers les plus riches.

