Des responsables iraniens condamnent à mort 5 personnes pour avoir tué un officier du Basij

Les 13 hommes et trois mineurs avaient été accusés d’avoir tué Ruhollah Ajamian, un responsable du Basij, une branche paramilitaire volontaire des Gardiens de la révolution d’élite iraniens, selon le rapport d’IRNA, l’agence de presse d’État iranienne.

Le meurtre présumé a eu lieu à Karaj, près de Téhéran, le 12 novembre lorsque les 16 ont encerclé et attaqué Ajamian avec des couteaux et des pierres, selon le rapport. L’IRNA n’a pas révélé l’identité des 16. Elle a déclaré que leurs condamnations pouvaient faire l’objet d’un appel.

Les condamnations interviennent au milieu de mois de manifestations anti-gouvernementales qui ont été violemment réprimées par les forces de sécurité iraniennes. Les manifestations, qui entrent maintenant dans leur troisième mois, ont été déclenchées par la mort en garde à vue de Mahsa Amini, 22 ans, détenue pour avoir prétendument enfreint le code vestimentaire strict de la République islamique. Ils se sont depuis transformés en appels à la chute des dirigeants cléricaux iraniens, posant l’un des défis les plus sérieux à la théocratie iranienne depuis la révolution de 1979.

Le tribunal révolutionnaire iranien prononce régulièrement des condamnations à mort. Le tribunal a été créé à la suite de la révolution islamique de 1979. Selon Amnesty International, l’Iran a exécuté au moins 314 personnes en 2021, soit plus de la moitié du nombre total d’exécutions par l’État enregistrées au Moyen-Orient cette année-là.

Jusqu’à présent, au moins 473 personnes ont été tuées et 18 200 autres arrêtées dans les manifestations et la répression des forces de sécurité qui a suivi, selon Human Rights Activists in Iran, un groupe surveillant les manifestations.