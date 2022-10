Des responsables iraniens affirment que l’incendie de la prison de Téhéran a été éteint

Les flammes et la fumée s’élevant de la prison d’Evine à Téhéran étaient largement visibles samedi soir, alors que les manifestations antigouvernementales à l’échelle nationale déclenchées par la mort d’une jeune femme en garde à vue entamaient leur cinquième semaine. Dans des vidéos en ligne, des coups de feu et des explosions pouvaient être entendus dans le secteur de la prison.

LE CAIRE – Un immense incendie dans une prison notoire abritant des prisonniers politiques et des militants antigouvernementaux dans la capitale iranienne a blessé au moins neuf personnes mais a été éteint après plusieurs heures et aucun détenu ne s’est échappé, ont annoncé dimanche les médias officiels.

La télévision d’État a diffusé dimanche une vidéo des conséquences de l’incendie, montrant des murs et des plafonds brûlés dans une pièce qui, selon elle, était l’étage supérieur d’un atelier de couture de la prison.

L’agence de presse publique iranienne IRNA a rapporté samedi qu’il y avait eu des affrontements entre les prisonniers d’un quartier et le personnel pénitentiaire, citant un haut responsable de la sécurité. Le responsable a déclaré que des prisonniers avaient mis le feu à un entrepôt rempli d’uniformes de prisonnier, ce qui a provoqué l’incendie. Il a déclaré que les «émeutiers» avaient été séparés des autres prisonniers pour désamorcer le conflit.

Le responsable a déclaré que “la situation est complètement sous contrôle” et que les pompiers éteignaient les flammes. Plus tard, le procureur de Téhéran, Ali Salehi, a déclaré que le calme était revenu dans la prison et que les troubles n’étaient pas liés aux manifestations qui balaient le pays depuis quatre semaines.