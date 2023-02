Des responsables indiens fouillent les bureaux de la BBC pour la deuxième journée consécutive

NEW DELHI – Les autorités fiscales indiennes ont fouillé les bureaux de la BBC en Inde pour une deuxième journée consécutive mercredi pour interroger le personnel sur les opérations commerciales de l’organisation dans le pays, ont déclaré certains membres du personnel.

La direction de la BBC a dit à la rédaction et aux autres membres du personnel de travailler à domicile après avoir pu quitter le bureau mardi soir, a déclaré le personnel qui a parlé sous couvert d’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à parler aux médias.

Les perquisitions ont eu lieu des semaines après que la BBC a diffusé un documentaire critiquant le Premier ministre Narendra Modi au Royaume-Uni.

Il n’y a pas eu d’interruption de la nuit dans la recherche et les enquêteurs ont scanné les ordinateurs de bureau de certains employés à qui on avait dit plus tôt de ne pas utiliser leur téléphone et de les garder à l’écart, ont déclaré les membres du personnel.

Les responsables indiens de l’impôt sur le revenu n’ont fait aucune déclaration depuis le lancement des perquisitions dans les bureaux de la BBC à New Delhi et Mumbai mardi matin.

L’agence de presse Press Trust of India a déclaré que les responsables faisaient des copies des données financières électroniques et papier de l’organisation.

Des groupes de défense des droits et des politiciens de l’opposition ont dénoncé la décision du département indien de l’impôt sur le revenu comme une tentative d’intimidation des médias.

Le radiodiffuseur national britannique financé par l’État a déclaré qu’il coopérait pleinement avec les autorités et espérait “que cette situation soit résolue dès que possible”. Tard dans la soirée, la BBC a déclaré que des responsables étaient toujours dans les deux bureaux.

“De nombreux membres du personnel ont maintenant quitté le bâtiment, mais certains ont été invités à rester et continuent de coopérer avec les enquêtes en cours”, a-t-il déclaré, ajoutant : “Notre production et notre journalisme se poursuivent normalement”.

Bien qu’il n’y ait pas eu de déclaration du gouvernement britannique jusqu’à présent, le porte-parole du département d’État américain, Ned Price, a déclaré mardi: “Nous sommes au courant de la perquisition des bureaux de la BBC à Delhi par les autorités fiscales indiennes.”

« Nous soutenons l’importance d’une presse libre dans le monde entier. Nous continuons de souligner l’importance de la liberté d’expression et de la liberté de religion ou de conviction en tant que droits de l’homme qui contribuent au renforcement des démocraties dans le monde. Il a renforcé cette démocratie ici dans ce pays. Cela a renforcé la démocratie indienne », a déclaré Price aux journalistes à Washington.

La News Broadcasters and Digital Association de l’Inde a critiqué les « enquêtes » sur l’impôt sur le revenu dans les bureaux de la BBC.

Alors que l’association “soutient qu’aucune institution n’est au-dessus des lois, elle condamne toute tentative de museler et d’intimider les médias et d’interférer avec le libre fonctionnement des journalistes et des organisations médiatiques”, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Gaurav Bhatia, porte-parole du parti Bharatiya Janata au pouvoir de Modi, a déclaré que la BBC ne devrait rien avoir à craindre si elle respecte les lois indiennes. Mais il a ajouté que l’histoire du radiodiffuseur est “entachée” et “pleine de haine” pour l’Inde et l’a qualifiée de corrompue, sans donner de détails.

Le documentaire, “India: The Modi Question”, a été diffusé au Royaume-Uni le mois dernier, examinant le rôle du Premier ministre dans les émeutes anti-musulmanes de 2002 dans l’État occidental du Gujarat, où il était ministre en chef à l’époque. Plus de 1 000 personnes ont été tuées dans les violences.

Modi a nié les allégations selon lesquelles les autorités sous sa direction auraient autorisé et même encouragé l’effusion de sang, et la Cour suprême a déclaré qu’elle n’avait trouvé aucune preuve pour le poursuivre. L’année dernière, le tribunal a rejeté une requête déposée par une victime musulmane contestant l’exonération de Modi.

La deuxième partie du documentaire en deux parties a examiné “le bilan du gouvernement de Narendra Modi après sa réélection en 2019”, selon le site Internet de la BBC.

Le programme a suscité une réaction immédiate du gouvernement indien, qui a invoqué des pouvoirs d’urgence en vertu de ses lois sur les technologies de l’information pour empêcher sa diffusion dans le pays. Les autorités locales se sont empressées d’arrêter les projections organisées dans les universités indiennes, et les plateformes de médias sociaux, notamment Twitter et YouTube, se sont conformées aux demandes du gouvernement de supprimer les liens vers le documentaire.

La BBC a déclaré à l’époque que le documentaire avait fait l’objet de « recherches rigoureuses » et impliquait un large éventail de voix et d’opinions.

“Nous avons offert au gouvernement indien le droit de répondre aux questions soulevées dans la série – il a refusé de répondre”, indique son communiqué.

Le ministère indien des Affaires étrangères a qualifié le documentaire de “morceau de propagande conçu pour promouvoir un récit particulièrement discrédité” qui manquait d’objectivité.

La liberté de la presse en Inde n’a cessé de décliner ces dernières années. Le pays a perdu huit places, à la 150e place sur 180 pays, dans l’Indice de la liberté de la presse 2022 publié par Reporters sans frontières. Des groupes de surveillance des médias accusent le gouvernement Modi de faire taire les critiques sur les réseaux sociaux en vertu d’une vaste loi sur Internet qui place les plateformes numériques telles que Twitter et Facebook sous la surveillance directe du gouvernement.

Certains médias critiques à l’égard du gouvernement ont fait l’objet de perquisitions fiscales.

Les autorités ont perquisitionné les bureaux du site Web de gauche NewsClick et du portail de médias indépendant Newslaundry le même jour en 2021. Les autorités fiscales ont également accusé le journal Dainik Bhaskar d’évasion fiscale en 2021 après avoir publié des rapports sur des bûchers funéraires de masse et des cadavres flottants qui ont défié le la gestion par le gouvernement de la pandémie de COVID-19. En 2017, le bureau d’enquête du gouvernement a déclaré qu’il enquêtait sur des cas de défaut de paiement lorsqu’il a perquisitionné les bureaux de la télévision de New Delhi, connue pour son orientation libérale.