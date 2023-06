Des responsables indiens cherchent des réponses après qu’un accident de train a tué au moins 288 personnes

Une collision entre trois trains en Inde a entraîné la mort d’au moins 288 personnes, ce qui en fait l’accident ferroviaire le plus meurtrier du pays en plus de 20 ans.

L’accident s’est produit en raison d’une erreur de signalisation, provoquant la collision d’un train avec un train de marchandises, faisant dérailler un autre train express qui passait.

Le Premier ministre s’est rendu sur le site de l’accident, promettant qu' »aucun responsable » ne serait épargné, tandis que les efforts de sauvetage se poursuivaient et que le nombre de morts devait augmenter

Les autorités s’efforçaient dimanche de comprendre la cause d’une collision de trois trains en Inde qui a tué au moins 288 personnes, affirmant qu' »aucun responsable » ne sera épargné.

L’accident ferroviaire le plus meurtrier du pays en plus de 20 ans a laissé une épave tachée de sang, avec des compartiments brisés et des wagons projetés loin des voies.

Des débris ont été entassés sur le site de l’accident de vendredi soir près de Balasore, dans l’État oriental d’Odisha.

« J’ai vu des scènes ensanglantées, des corps mutilés et un homme au bras coupé désespérément aidé par son fils blessé », a déclaré à l’AFP le chercheur Anubhav Das, 27 ans, après avoir survécu à l’accident.

L’épave d’autocars gît à côté de voies ferrées le 04 juin 2023 dans le village de Bahanaga dans le district de Balasore, en Inde. Getty Images (Photo par Abhishek Chinnappa/Getty Images)

Il y avait confusion sur la séquence exacte des événements, mais des rapports ont cité des responsables des chemins de fer disant qu’une erreur de signalisation avait envoyé le Coromandal Express vers le sud de Kolkata à Chennai sur une voie secondaire.

Il a percuté un train de marchandises et l’épave a fait dérailler un express allant au nord du centre technologique indien de Bengaluru à Kolkata qui passait également par le site.

Le Premier ministre Narendra Modi a visité le site de l’accident et les passagers blessés soignés à l’hôpital et a déclaré que « aucun responsable » ne serait épargné.

« Je prie pour que nous sortions de ce triste moment le plus tôt possible », a-t-il déclaré à la chaîne de télévision publique Doordarshan.

« La mort et le deuil »

Das a déclaré qu’il se trouvait dans le dernier wagon de l’un des trains lorsqu’il a entendu « des sons stridents et horribles venant de loin ».

Son entraîneur est resté debout et il a sauté indemne après qu’il se soit arrêté.

« J’ai perdu le compte des corps avant de quitter le site. Maintenant, je me sens presque coupable. »

Les passants se sont précipités pour aider les victimes avant même l’arrivée des services d’urgence.

« Il y avait des bras, des jambes et même des têtes partiellement coupées – tandis que les plus malchanceux sont morts dans la douleur, trop de douleur », a déclaré le témoin Hiranmay Rath.

Au cours des heures qui ont suivi, le jeune homme de 20 ans a vu « plus de morts et de chagrin » qu’il n’aurait « jamais imaginé », a-t-il déclaré à l’AFP.

Les autorités ont déclaré que chaque hôpital entre le site de l’accident et la capitale de l’État de Bhubaneswar, à environ 200 kilomètres (125 miles), recevait des victimes. Environ 200 ambulances – et même des bus – ont été déployées pour les transporter.

À l’hôpital du district de Bhadrak, des survivants ensanglantés et choqués recevaient des soins dans des salles surpeuplées.

L’effort de sauvetage a été déclaré terminé samedi soir après que le personnel d’urgence eut fouillé l’épave mutilée à la recherche de survivants et déposé des dizaines de corps sous des draps blancs à côté des voies.

« Tous les cadavres et les passagers blessés ont été évacués du lieu de l’accident », a déclaré un responsable de la salle de contrôle des urgences de Balasore.

Sudhanshu Sarangi, directeur général des services d’incendie d’Odisha, a déclaré que le nombre de morts s’élevait à 288 mais qu’il devrait encore augmenter, approchant potentiellement les 380.

Le secrétaire en chef de l’État d’Odisha, Pradeep Jena, a confirmé qu’environ 900 blessés avaient été hospitalisés.

Troisième pire accident

L’Inde possède l’un des plus grands réseaux ferroviaires du monde et a connu plusieurs catastrophes au fil des ans, la pire d’entre elles en 1981 lorsqu’un train a déraillé alors qu’il traversait un pont à Bihar et a plongé dans la rivière en contrebas, tuant entre 800 et 1 000 personnes.

L’accident de vendredi est le troisième pire et le plus meurtrier depuis 1995, lorsque deux trains express sont entrés en collision à Firozabad, près d’Agra, tuant plus de 300 personnes.

La catastrophe survient malgré de nouveaux investissements et des mises à niveau technologiques qui ont considérablement amélioré la sécurité ferroviaire ces dernières années.

Le ministère des chemins de fer a annoncé une enquête.

Les condoléances ont afflué du monde entier.

Le pape François s’est dit « profondément attristé » par « l’immense perte de vie » et a offert des prières pour les « nombreux blessés », tandis que le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a présenté « ses profondes condoléances aux familles des victimes ».

Le président français Emmanuel Macron a adressé ses condoléances au président et au Premier ministre indiens, déclarant dans un tweet que ses « pensées vont aux familles des victimes ».

Et le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré que le cœur des Américains allait « à ceux qui ont perdu des êtres chers et à ceux qui ont subi des blessures ».

Abdul Mukhtar, qui a été témoin de l’accident, a déclaré qu’il n’avait vu les incidents ferroviaires qu’à la télévision auparavant.

« Je n’aurais jamais imaginé que nous serions témoins d’un tel incident ici dans notre propre ville et que nous aiderions aux efforts de sauvetage », a-t-il déclaré.