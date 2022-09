Des responsables grecs et l’Église condamnent les propos de l’ex-évêque sur le viol

ATHÈNES, Grèce (AP) – Des politiciens grecs et la puissante Église orthodoxe du pays se sont associés pour condamner un évêque à la retraite qui a affirmé vendredi que les femmes n’étaient pas violées « sans le vouloir ».

Dans une interview avec la télévision privée Skai, le métropolite Chrysostomos de Dodoni a soutenu la position officielle de l’Église contre l’avortement, mais a ajouté qu’il ne devrait pas y avoir d’avortement même en cas de viol.

Il a ensuite remis en question la notion de viol elle-même en disant : « Une femme ne s’assoit pas et ne se fait pas violer sans le vouloir. Il a ajouté qu’il ne peut y avoir de conception à la suite d’un viol.

Chrysostomos a qualifié l’avortement de “crime”.

Les politiciens de tous bords ont condamné ses propos sur le viol.

“La déclaration du métropolite de Dodoni sur le viol est inconcevable et doit être condamnée”, a tweeté la ministre de l’Education et des Affaires religieuses, Niki Kerameus. “Cela insulte brutalement la société et n’est pas d’accord avec la position de l’Église, qui soutient les femmes victimes d’abus et de viol.”

“Nous soutenons les victimes de viol sans condition”, a ajouté le porte-parole du gouvernement Yannis Oikonomou.

L’organe dirigeant de l’Église de Grèce, le Saint-Synode, a également condamné les remarques de Chrysostome comme “inacceptables pour un religieux orthodoxe et offensantes pour les êtres humains et en particulier pour les femmes et les victimes de viol”.

“Le traitement des femmes, sans exception, comme l’égal des hommes et leur protection contre tout abus sont la position officielle de l’Église de Grèce”, a déclaré un communiqué du Saint Synode.

Chrysostomos, 83 ans, a pris sa retraite du service actif en 2011, et son titre est honorifique. Alors qu’il était évêque actif, il était connu pour ses opinions bien arrêtées. Il a dit un jour à un collègue évêque en désaccord avec lui lors d’une réunion du Saint-Synode de “Aller jouer avec vos poupées”.

The Associated Press