Des responsables grecs et l’Église condamnent les propos de l’ex-évêque sur le viol

“La déclaration du métropolite de Dodoni sur le viol est inconcevable et doit être condamnée”, a tweeté la ministre de l’Education et des Affaires religieuses, Niki Kerameus. “Cela insulte brutalement la société et n’est pas d’accord avec la position de l’Église, qui soutient les femmes victimes d’abus et de viol.”