Les responsables ghanéens ont déclaré jeudi que le plan de sauvetage de 3 milliards de dollars du Fonds monétaire international (FMI) approuvé pour la nation ouest-africaine aiderait à « réinitialiser l’économie » et à atténuer les difficultés économiques de millions de citoyens.

Bien que « loin d’être une solution magique », la facilité de crédit approuvée par le FMI pour aider le plan de relance de la croissance économique du pays est « une première étape cruciale sur le chemin des réformes fortes (et) de la croissance inclusive », Ken Ofori-Atta, ministre des Finances, a déclaré lors d’un point de presse en ligne.

L’un des centres régionaux de l’Afrique de l’Ouest, le Ghana a été ébranlé par une crise économique en raison d’une inflation galopante, d’une monnaie affaiblie et d’une dette publique croissante qui engloutit la majeure partie de ses revenus en baisse.

Alors que les autorités espèrent que le renflouement du FMI, qui sera décaissé en plusieurs tranches sur trois ans, amortira la crise économique du pays, les analystes préviennent que le pays a besoin de réformes plus durables et d’une meilleure gouvernance pour compléter la facilité de crédit.

Les législateurs de l’opposition ont accusé l’administration du président sortant Nana Addo Dankwa Akufo-Addo de mauvaise gestion de l’économie nationale et ont averti que le prêt du FMI « mordrera sans aucun doute durement les Ghanéens ».

Alors que la première tranche de 600 millions de dollars est attendue prochainement, Ernest Addison, gouverneur de la Banque du Ghana, a exhorté divers secteurs à soutenir le programme économique du gouvernement. « C’est maintenant le moment de commencer le travail. L’approbation du programme n’est que le début du vrai travail pour mieux construire le Ghana », a déclaré Addison.

Le FMI a déclaré lors de la réunion d’information qu’il surveillera la mise en œuvre des programmes économiques ancrés sur trois principes : rétablir la stabilité macroéconomique, assurer une croissance durable pour la macroéconomie et jeter les bases d’une croissance plus forte et plus inclusive.

« Ce programme, ces politiques et ces réformes, ainsi que la restructuration de la dette, aideront … à ouvrir la voie à un avenir meilleur pour tous les Ghanéens. Cela rendra l’économie plus résiliente et plus susceptible de résister aux chocs à l’avenir », a déclaré Stéphane Roudet, Chef de mission du FMI au Ghana

L’approbation du FMI a suscité de grands espoirs au Ghana, en particulier pour les familles aux prises avec des revenus en baisse alors même que le prix des matières premières continue d’augmenter. A Accra, la capitale du pays, Peter Kpodo, un commerçant, s’est plaint des faibles ventes causées par la montée en flèche de l’inflation.

« Le pain (de pain) que nous avions l’habitude d’acheter à 10 cédis ghanéens (1 $) a grimpé à 19 cédis ghanéens (1,9 $), de même pour le poisson et d’autres produits de base », a déclaré Kpodo. « Malheureusement, les niveaux de salaire n’ont pas augmenté comme nous l’avions prévu et donc, la vie est juste difficile pour nous. »