Des responsables fédéraux affirment que la saison des feux de forêt «marathon» pourrait se prolonger jusqu’à l’automne

Le gouvernement fédéral prévoit qu’une saison des feux de forêt « marathon » se poursuivra dans une grande partie du Canada ce mois-ci, avec la possibilité que la saison des feux se prolonge jusqu’en septembre dans le sud de la Colombie-Britannique, les Prairies, les Territoires du Nord-Ouest et l’ouest de l’Ontario.

Les responsables affirment que le Canada connaît une saison des incendies « sans précédent », carbonisant 134 000 kilomètres carrés à ce jour, soit plus de six fois la moyenne décennale.

« Cet été s’est transformé en un marathon difficile », a déclaré vendredi Michael Norton, directeur général de Ressources naturelles Canada, lors d’un briefing national sur les incendies de forêt. « Malheureusement, en bout de ligne: la saison des incendies n’est pas terminée. »

Les données publiées lors de la séance d’information montrent qu’au 10 août, il y avait eu 5 595 incendies de forêt à travers le Canada, libérant l’équivalent de plus d’un milliard de tonnes d’émissions de dioxyde de carbone.

Des centaines de maisons ont été détruites par des incendies de forêt en Nouvelle-Écosse plus tôt cette année, et environ 4 000 pompiers en Colombie-Britannique luttent actuellement contre des centaines d’incendies, dont certains ont menacé des communautés, forcé des évacuations et détruit des propriétés.

Le Canada a déjà déployé 5 821 pompiers nationaux et 4 990 pompiers internationaux de 12 pays pour lutter contre les incendies de forêt à travers le pays, a déclaré Norton.

Les responsables ne peuvent pas prédire comment la saison des incendies de l’année prochaine évoluera, mais la tendance est à des saisons plus longues et à des incendies plus importants et plus agressifs, a-t-il déclaré.

« La science est claire que des saisons d’incendie plus longues et plus difficiles feront partie de notre avenir », a déclaré Norton. « Il est certain que tous les services d’incendie reconnaissent qu’il y a un message important ici sur la nécessité de s’adapter. »

Le ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, a annoncé vendredi à North Vancouver que le gouvernement dépenserait 400 000 $ dans le cadre de la première phase d’un projet pilote de formation aux incendies.

Il formera 25 instructeurs sur la façon de dispenser une formation cohérente et efficace en matière d’intervention en cas d’incendie de forêt grâce à un programme à Kamloops, en Colombie-Britannique, a-t-il déclaré.

L’Association internationale des pompiers offrira également 15 cours dans cinq endroits de l’Ouest canadien dans le cadre du projet pilote, formant jusqu’à 325 pompiers de structure à la formation sur les incendies de forêt en zone urbaine, a déclaré Wilkinson.

Quatre pompiers sont morts cet été en combattant des incendies de forêt en Colombie-Britannique, en Alberta et dans les Territoires du Nord-Ouest.

