Des responsables examineront les données du vaisseau-mère de Titan dans le cadre d’une enquête

Les enquêteurs qui se penchent sur l’incident du submersible Titanic doivent analyser les enregistrements vocaux et d’autres données obtenues à partir de son vaisseau-mère, alors qu’ils s’efforcent de déterminer la cause de la tragédie et de déterminer si une criminalité a été impliquée.

Des rapports révèlent que le Bureau de la sécurité des transports du Canada a dépêché samedi des responsables sur le Polar Prince, le navire de tête du submersible OceanGate Titan.

Leur mission était de recueillir des informations vitales à partir de l’enregistreur de données de voyage du navire et d’autres systèmes qui pourraient fournir des informations précieuses, a déclaré Kathy Fox, présidente du BST, dans une interview avec CNN.

Fox a exprimé l’objectif de l’agence comme cherchant à comprendre ce qui s’est passé et pourquoi, ainsi qu’à identifier les changements nécessaires pour minimiser la probabilité d’incidents similaires à l’avenir. Elle a souligné l’utilité potentielle des enregistrements vocaux dans l’enquête, mais a souligné que l’attribution du blâme n’était pas l’objectif principal.

Simultanément, les autorités s’efforcent de déterminer si l’affaire justifie une enquête criminelle, selon la déclaration du surintendant de la Gendarmerie royale du Canada, Ken Osmond, aux journalistes samedi.

Le submersible Titan, exploité par OceanGate Expeditions pour explorer l’épave du Titanic coulé au large de Terre-Neuve, plonge dans une photographie non datée (crédit : OceanGate Expeditions/Handout via REUTERS)

Il a précisé qu’une enquête sur des infractions aux lois criminelles, fédérales ou provinciales n’aurait lieu que si l’examen des circonstances indiquait de telles possibilités.

Le 18 juin, le submersible Titan d’OceanGate Expeditions est descendu dans l’océan Atlantique avec cinq passagers à bord, se dirigeant vers l’épave du Titanic qui se trouve à environ 12 500 pieds sous la surface. Les occupants, âgés de 19 à 77 ans, comprenaient deux milliardaires, un pionnier, le PDG et fondateur de l’entreprise et un étudiant.

Le submersible était scellé par 17 boulons, accessibles uniquement de l’extérieur et emportait environ 96 heures de réserves d’oxygène lorsqu’il était immergé. Les experts ont estimé que le sous-marin avait atteint une profondeur de près de 10 000 pieds au cours de son expédition, environ une heure et 45 minutes après le début de la plongée, avant que toute communication ne soit perdue.

Les premiers rapports faisant état de bruits sous-marins récurrents décrits comme des « cognements » et des « tapotements » ont initialement suscité de l’espoir, mais il a ensuite été déterminé qu’ils n’étaient pas liés à l’équipage manquant.

Récemment, les garde-côtes américains ont découvert des débris au fond de l’océan, à environ 1 600 pieds de la proue du Titanic, indiquant une «implosion catastrophique» du submersible.

Malheureusement, il est peu probable que les corps des cinq occupants – Sulaiman Dawoof, 19 ans ; son père, Shahzada Dawood, 48 ans; le milliardaire britannique Hamish Harding, 58 ans ; le célèbre explorateur du Titanic Paul-Henri Nargeolet, 77 ans ; et le fondateur et PDG d’OceanGate, Stockton Rush, 61 ans, seront récupérés.

Avertissement OceanGate en 2018

Will Kohnen, le président du comité de la Marine Technology Society (MTS) sur les submersibles habités, a adressé une lettre datée du 27 mars 2018 à Rush. Dans la lettre, Kohnen a exprimé ce qu’il a dit être des inquiétudes généralisées concernant le sous-marin Titan.

Le problème, a déclaré Kohnen à Reuters lors d’une interview, n’était pas un seul défaut de conception. Le problème était qu’OceanGate n’avait pas suivi le processus de certification reconnu par l’industrie pour la conception, la fabrication et les tests du sous-marin.

« Notre appréhension est que l’approche expérimentale actuelle adoptée par OceanGate pourrait entraîner des résultats négatifs (de mineurs à catastrophiques) qui auraient de graves conséquences pour tout le monde dans l’industrie », lit-on dans la lettre de Kohnen.

La lettre a été rédigée, a déclaré Kohnen, après que des experts en sous-marins participant à un symposium annuel ont exprimé leur inquiétude quant au fait qu’OceanGate n’autoriserait pas la certification de Titan par DNV GL, une société indépendante d’assurance qualité et de gestion des risques qui établit des normes pour la sécurité de conception des véhicules sous-marins.

DNV GL indique sur son site internet avoir plus de 40 ans d’expérience dans le domaine des véhicules sous-marins. Il certifie la conception et la sécurité de ces véhicules.

Mais il n’a jamais certifié Titan, selon le procès de MTS et Lochridge. DNV GL n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

La lettre indiquait que les experts pensaient qu’OceanGate devrait au moins créer un programme de test de prototype pour le Titan qui serait examiné par DNV GL, déclarant que «nous sommes unanimes à dire que ce processus de validation par un tiers est un élément essentiel des garanties qui protéger tous les occupants submersibles.

Stockton a reçu un brouillon de la lettre et a discuté de son contenu lors d’un appel téléphonique en 2018 avec Kohnen, au cours duquel les hommes « ont accepté de ne pas être d’accord » sur les problèmes de sécurité soulevés, a déclaré Kohnen.

Reuters a contribué à cet article.