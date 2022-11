Des responsables européens disent que les États-Unis profitent de la guerre en Ukraine et qualifient la loi sur la réduction de l’inflation de “très inquiétante”

De hauts responsables européens ont attaqué les actions du président Biden au milieu de la guerre en cours en Ukraine et se sont même demandé si les États-Unis restaient un allié alors que les prix du gaz montaient en flèche et que les politiques américaines en matière d’énergie verte ont mis les Européens en “mode panique à part entière”, selon un rapport. .

fonctionnaires européens, parlant anonymement à Politicoa accusé les États-Unis de “profiter” de l’invasion de l’Ukraine par le président russe Vladimir Poutine et s’est plaint que les subventions et les taxes vertes incluses dans la loi sur la réduction de l’inflation ont détérioré les relations entre les États-Unis et les alliés et partenaires européens.

“Le fait est que, si vous le regardez sobrement, le pays qui profite le plus de cette guerre, ce sont les États-Unis parce qu’ils vendent plus de gaz et à des prix plus élevés, et parce qu’ils vendent plus d’armes”, a déclaré un haut responsable à Politico.

“Nous sommes vraiment à un moment historique”, a ajouté le responsable, affirmant que les politiques américaines ont perturbé le commerce et que les prix élevés du gaz tournent l’opinion publique contre l’aide à l’Ukraine. “L’Amérique doit se rendre compte que l’opinion publique évolue dans de nombreux pays de l’UE.”

LE MINISTRE LITUANIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES : « PAS DE PLUS GRANDE MENACE » QUE LA RUSSIE, CHERCHE À PRÉSERVER « UN ORDRE GLOBAL FONDÉ SUR DES RÈGLES »

Parmi les plaintes de l’Europe, le crédit d’impôt pour les véhicules électriques inclus dans la loi sur la réduction de l’inflation, une loi sur les dépenses et la fiscalité de 369 milliards de dollars signée par Biden, est “protectionniste” et “discriminatoire” car il impose une concurrence déloyale aux fabricants étrangers.

“La loi sur la réduction de l’inflation est très préoccupante”, a déclaré la ministre néerlandaise du Commerce, Liesje Schreinemacher. “L’impact potentiel sur l’économie européenne est très important.”

Dans le même temps, Poutine a coupé les exportations d’énergie vers le reste de l’Europe, ce qui a conduit les pays de l’UE à acheter du carburant aux États-Unis à près de quatre fois le prix. Ces facteurs, combinés à une inflation record, à la menace de récession et à l’augmentation de la demande d’énergie à l’approche de l’hiver, ont conduit les dirigeants européens à se demander si l’administration de Biden est consciente des dommages causés par les politiques du président.

LE GAZODUC RUSSE EXPLOSE PRÈS DE ST. PETERSBOURG, SPECTACLES VIDÉO

“Les Américains – nos amis – prennent des décisions qui ont un impact économique sur nous”, a souligné le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell à Politico.

Les responsables américains ont rejeté la faute sur la Russie. “La hausse des prix du gaz en Europe est causée par l’invasion de l’Ukraine par Poutine et la guerre énergétique de Poutine contre l’Europe, point final”, a déclaré à Politico un porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche.

La Maison Blanche a également déclaré que les exportations américaines d’énergie aidaient l’Europe, s’attribuant le mérite d’avoir renforcé les approvisionnements énergétiques avant l’hiver.

LA CAPITALE DE L’UKRAINE EN MODE SURVIE APRÈS LE DERNIER BARRAGE DE MISSILE RUSSE : DES RÉSIDENTS SANS EAU, NI ÉLECTRICITÉ

“L’augmentation de l’approvisionnement mondial en GNL, menée par les États-Unis, a aidé les alliés et partenaires européens à amener les niveaux de stockage à un niveau encourageant avant cet hiver, et nous continuerons à travailler avec l’UE, ses membres et d’autres pays européens pour garantir une quantité suffisante les fournitures seront disponibles pour l’hiver et au-delà”, a déclaré un responsable du NSC à Fox News.

La Maison Blanche a insisté auprès de Fox News sur le fait que les politiques américaines n’ont pas sapé ou contredit la promesse du président Biden à l’Europe selon laquelle “l’Amérique est de retour” en tant qu’allié fiable,

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Mais les responsables européens n’en sont pas si sûrs.

“La loi sur la réduction de l’inflation a tout changé”, a déclaré un diplomate européen à Politico. “Est-ce que Washington est toujours notre allié ou pas ?”