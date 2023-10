Des responsables étrangers s’alarment du manque d’aide humanitaire à Gaza alors qu’Israël se prépare à une opération terrestre

Plusieurs pays ont commencé à exprimer leurs inquiétudes quant à la crise humanitaire croissante à Gaza alors qu’Israël se prépare à une invasion terrestre du territoire à la suite d’une attaque terroriste la semaine dernière.

Le porte-parole du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, Stephan Dujarric, a déclaré samedi à Fox News Digital que « des discussions sont en cours à différents niveaux impliquant toutes les parties concernées » sur l’accès humanitaire à Gaza. Au sujet des violations potentielles des droits de l’homme des deux côtés, Dujarric a déclaré : « Nous sommes toujours préoccupés par les violations potentielles des droits de l’homme ».

Il a ajouté que le Secrétaire général a eu des contacts téléphoniques « intenses » avec des responsables américains, israéliens, égyptiens et européens, entre autres, pour avancer aussi « rapidement que possible sur la question cruciale de l’accès humanitaire à Gaza ».

Au moins 3 200 personnes ont été tuées depuis que le Hamas a lancé des milliers de missiles sur Israël la semaine dernière, dont au moins 1 300 civils et soldats israéliens et 27 Américains. Les autorités sanitaires palestiniennes affirment qu’au moins 2 215 Palestiniens ont été tués et plus de 8 700 blessés.

LA RUSSIE PROPOSE UNE MÉDIATION DANS LES NÉGOCIATIONS ISRAÉL-GAZA, POUTINE DÉCLARE « AUCUNE ALTERNATIVE » À LA SOLUTION À 2 ÉTATS

António Guterres, de l’ONU, a insisté vendredi, avant une réunion du Conseil de sécurité, sur la nécessité d’un accès humanitaire « à travers Gaza » afin que les agences puissent fournir du carburant, de la nourriture et de l’eau à « tous ceux qui en ont besoin ».

« C’est le moment pour la communauté internationale de se rassembler autour de la protection des civils et de trouver une solution durable à ce cycle sans fin de mort et de destruction », a-t-il déclaré. « Même les guerres ont des règles. »

« Le droit international humanitaire et le droit des droits de l’homme doivent être respectés et défendus, les civils doivent être protégés et ne jamais être utilisés comme boucliers », a-t-il ajouté, appelant à la libération immédiate de tous les otages de Gaza.

Le roi Abdallah II de Jordanie a rencontré vendredi le secrétaire d’État américain Antony Blinken et a souligné la nécessité pour les agences internationales d’avoir un accès clair à Gaza et un soutien pour leurs tâches, y compris des couloirs humanitaires pour l’aide médicale et les secours.

LE VATICAN PROPOSE DE MÉDIER LE CONFLIT ISRAÉL-GAZA ET DE NÉGOCIER LA LIBÉRATION DES OTAGES

« Sa Majesté a mis en garde contre toute tentative visant à déplacer de force les Palestiniens de tous les territoires palestiniens ou à provoquer leur déplacement interne, appelant à empêcher un débordement de la crise dans les pays voisins et une exacerbation de la question des réfugiés », a écrit la Cour royale hachémite. plateforme de médias sociaux X.

Blinken et le roi ont souligné la nécessité d’une désescalade dans la région et de la fin des hostilités tout en répondant également aux besoins humanitaires des civils à Gaza. le Département d’État américain a écrit de la réunion.

Israël a bouclé la bande de Gaza, empêchant l’entrée de nourriture, d’eau, de médicaments et de carburant aux quelque 2,3 millions d’habitants, tout en continuant à bombarder le territoire et en exigeant que le Hamas libère les quelque 150 otages que ses soldats ont pris lors de l’attaque sans précédent de samedi dernier.

Le Hamas a affirmé samedi que 13 des 150 otages qu’il avait pris étaient morts lors du bombardement israélien du territoire, mais aucune agence n’a encore été en mesure de vérifier ces affirmations.

Vendredi, Israël a averti les habitants du nord de Gaza d’évacuer la zone dans les 24 heures, dans le cadre d’une « mesure humanitaire » visant à « minimiser les pertes civiles » lors de son offensive terrestre prévue sur le territoire.

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies a indiqué que le nombre cumulé de personnes déplacées a dépassé 338 000, « dont plus des deux tiers trouvent refuge dans des écoles gérées par l’UNRWA », faisant référence à l’Office de secours et de travaux pour l’aide à la Palestine. au Proche-Orient.

Tsahal DIT QU’IL A CONTINUÉ À ATTAQUER LES CIBLES MILITAIRES DU HAMAS, LE QG DE LA BANDE DE GAZA ; UN RESPONSABLE DU HAMAS TUÉ

Les États-Unis ont exhorté Israël à retarder le début de l’opération pour permettre aux 1,1 million de personnes vivant dans le nord de se réinstaller. Le président Biden et Blinken ont tous deux souligné à plusieurs reprises la nécessité pour Israël d’adhérer aux « règles de la guerre ».

Les États-Unis ont réitéré que le Hamas est responsable des atrocités actuelles et ne reflète pas le peuple palestinien, qui doit être protégé.

Le passage de Rafah vers l’Egypte était le seul point de sortie pour le peuple palestinien à Gaza, mais les bombardements israéliens ont rendu impossible la poursuite de l’exploitation du passage, a déclaré vendredi le ministère égyptien des Affaires étrangères.

Le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi a appelé jeudi à un accès via Rafah dans un discours, mais il a également mis en garde contre l’entrée d’un grand nombre de Palestiniens.

PRÈS DE 20 GOUVERNEURS GOP EXHORENT BIDEN À « PROJETER LA FORCE AMÉRICAINE » EN SOUTENANT « SANS ÉQUIVOQUE » ISRAËL

« La menace y est importante car elle signifie la liquidation de cette cause (palestinienne) », a déclaré el-Sissi lors d’une cérémonie de remise des diplômes à l’école militaire au Caire. « Il est important que son peuple reste fidèle et existe sur ses terres. »

Le ministère égyptien des Affaires étrangères a ensuite qualifié l’ordre d’évacuation de « grave violation » du droit international.

Les responsables égyptiens craignent depuis longtemps qu’Israël cherche à rendre leur pays responsable des Palestiniens à Gaza, que l’Égypte a dirigé entre les guerres du Moyen-Orient de 1948 et 1967. L’Égypte a rejoint Israël dans son blocus de la bande de Gaza depuis la prise de pouvoir du Hamas, contrôlant étroitement l’entrée des fournitures et la sortie des personnes.

Le président turc Tayyip Erdogan a déclaré mercredi que le blocus et les bombardements de Gaza par Israël en réponse à l’attaque du groupe militant palestinien Hamas étaient une réponse disproportionnée équivalant à un « massacre », alors même qu’il a proposé de servir de médiateur pour un accord entre Israël et le Hamas. L’envoyé d’Israël à Ankara a déclaré dimanche qu’il était trop tôt pour discuter d’une médiation.

Un haut responsable du Département d’État voyageant avec Blinken de Jordanie au Qatar a déclaré à l’Associated Press que les États-Unis discutaient avec Israël, les agences des Nations Unies et le Comité international de la Croix-Rouge sur la création de zones de sécurité à l’intérieur de Gaza, où les civils pourraient recevoir une aide humanitaire. Il n’était pas clair si l’aide proviendrait d’Israël ou d’Egypte.

Le Département d’État américain a fait référence aux commentaires de Blinken suite à sa rencontre avec le ministre saoudien des Affaires étrangères en réponse à une demande de commentaires.

Chris Pandolfo de Fox News Digital, Reuters et Associated Press ont contribué à ce rapport.