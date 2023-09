Des responsables et des politiciens dénoncent une vidéo « haineuse » appelant les hindous indiens à quitter le Canada

Les responsables fédéraux de la sécurité publique et les politiciens affirment que les hindous d’Inde sont en sécurité et les bienvenus au Canada après qu’une vidéo virale d’un groupe pro-Khalistan leur a demandé de quitter le pays.

Aucun homme politique ou organisme gouvernemental n’a cité la vidéo par son nom. Mais ces commentaires interviennent après qu’une vidéo de Sikhs for Justice, un groupe militant pour un État sikh indépendant de l’Inde actuelle appelé Khalistan, a commencé à circuler sur les réseaux sociaux.

Dans la vidéo, Gurpatwant Singh Pannun, avocat général du groupe et avocat basé à New York, appelle les hindous indiens à « retourner en Inde », les accusant de « travailler contre le même pays » dont ils bénéficient économiquement.

La vidéo a depuis été supprimée.

Dominic LeBlanc, ministre canadien de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, a publié sur les réseaux sociaux que « la diffusion d’une vidéo haineuse en ligne ciblant les Canadiens hindous va à l’encontre des valeurs qui nous sont chères en tant que Canadiens ».

« Il n’y a pas de place pour les actes d’agression, de haine, d’intimidation ou d’incitation à la peur », a écrit le ministre dans un message sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

REGARDER | Les universitaires disent que Le mouvement du Khalistan est « complexe » : Qu’est-ce que le Khalistan ? Un regard sur le mouvement pour un État sikh indépendant Certains sikhs recherchent depuis toujours une patrie sikh indépendante dans le nord de l’Inde, appelée Khalistan. Les experts affirment que l’histoire du mouvement est complexe, émotionnelle et évolutive.

Ce sentiment a été repris par le chef du NPD Jagmeet Singh, le chef conservateur Pierre Poilievre et Sécurité publique Canada, qui ont qualifié la vidéo d’« offensante et haineuse ».

« Les actes d’agression, de haine, d’intimidation ou d’incitation à la peur n’ont pas leur place dans ce pays et ne servent qu’à nous diviser », a déclaré le ministère dans un autre article sur X.

« Nous exhortons tous les Canadiens à se respecter les uns les autres et à respecter la primauté du droit. Les Canadiens méritent de se sentir en sécurité dans leur communauté. »

L’Inde a déjà qualifié Pannun de terroriste, selon les médias indiens, et a interdit le groupe dans le pays. l’accusant de soutenir l’extrémisme violent.

Des relations tendues

Ces commentaires surviennent alors que les tensions entre l’Inde et le Canada continuent de s’intensifier. Le centre de traitement des visas de l’Inde au Canada services suspendus et expulsé un diplomate suivant l’exemple du Canada après avoir allégué que New Delhi était impliqué dans le meurtre du leader sikh canadien Hardeep Singh Nijjar sur le sol canadien.

L’Inde a nié ces accusations, les qualifiant d’« absurdes » et de « sans fondement ».

Nijjar, 45 ans, a été abattu dans son camion le 18 juin dans le stationnement du Guru Nanak Sikh Gurdwara, situé à Surrey, en Colombie-Britannique. Il avait été très actif auprès des Sikhs pour la justice.

Le gouvernement indien avait déjà offert une récompense pour l’arrestation de Nijjar, accusant le président gurdwara de diriger un mouvement séparatiste violent pour le Khalistan.

C’est une accusation que nient ses partisans.

Dans sa propre déclaration sur X, Poilievre a souligné que les hindous ont été la cible de commentaires haineux ces « derniers jours », ajoutant que chaque Canadien mérite de vivre sans peur et de se sentir accueilli dans sa communauté.

« Les conservateurs condamnent ces commentaires contre nos voisins et amis hindous. Les hindous ont apporté des contributions inestimables dans toutes les régions de notre pays et seront toujours les bienvenus ici », a-t-il déclaré.

Singh, qui est également sikh, a déclaré que les hindous du Canada méritent d’être ici.

« Quiconque suggère le contraire ne reflète pas les valeurs d’inclusion, de compassion et de gentillesse qui nous sont chères en tant que Canadiens », a déclaré Singh sur X.