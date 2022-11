Des responsables enquêtent sur l’effondrement d’un pont en Inde alors que des plongeurs ratissent la rivière

Le pont piétonnier vieux de 143 ans s’est effondré dimanche soir, envoyant des centaines de personnes plonger dans les eaux de la rivière Machchu dans la ville de Morbi, dans l’État du Gujarat. Alors que les sauveteurs continuent de chercher dans les eaux profondes et boueuses, des questions ont tourbillonné sur la raison pour laquelle le pont s’est effondré et qui pourrait en être responsable. Le pont, construit pendant le colonialisme britannique et présenté par le site Web du tourisme de l’État comme une “merveille artistique et technologique”, avait rouvert à peine quatre jours plus tôt.