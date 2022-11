Des responsables enquêtent sur l’effondrement d’un pont en Inde alors que des plongeurs ratissent la rivière

MORBI, Inde (AP) – Des plongeurs ont passé au peigne fin une rivière dans l’ouest de l’Inde mercredi pour s’assurer qu’aucun corps n’a été laissé après l’effondrement d’un pont suspendu récemment réparé, alors que les responsables enquêtent sur ce qui a conduit à la tragédie qui a tué au moins 135 personnes .

Le pont piétonnier vieux de 143 ans s’est effondré dimanche soir, envoyant des centaines de personnes plonger dans les eaux de la rivière Machchu dans la ville de Morbi, dans l’État du Gujarat. Alors que les sauveteurs continuent de chercher dans les eaux profondes et boueuses, des questions ont tourbillonné sur la raison pour laquelle le pont s’est effondré et qui pourrait en être responsable. Le pont, construit pendant le colonialisme britannique et présenté par le site Web du tourisme de l’État comme une “merveille artistique et technologique”, avait rouvert à peine quatre jours plus tôt.

Mardi soir, 196 personnes avaient été secourues et les 10 blessés étaient dans un état stable. Les responsables ont déclaré que personne ne manquait selon leur décompte, mais les intervenants d’urgence et les plongeurs ont poursuivi leurs efforts de recherche.

“Nous voulons être du côté de la prudence”, avait déclaré l’inspecteur général de la police Ashok Yadav.

Le Premier ministre Narendra Modi est arrivé mardi sur le site pour inspecter le pont effondré et rendre visite aux blessés dans un hôpital. Il a également présidé une réunion avec des responsables et a demandé une enquête détaillée sur ce qui n’allait pas.

La police a jusqu’à présent arrêté neuf personnes – dont des responsables de l’opérateur du pont, le groupe Oreva – et a ouvert une enquête sur l’incident. Les autorités de l’État ont également une affaire contre Oreva pour homicide coupable présumé, tentative d’homicide coupable et autres violations.

Alors que les familles pleurent les morts, l’attention s’est portée sur la qualité des travaux de rénovation et de réparation effectués par Oreva, un groupe d’entreprises connu principalement pour la fabrication d’horloges, de zappeurs de moustiques et de vélos électriques.

Mardi soir, les procureurs ont déclaré à un tribunal local que les entrepreneurs qui ont supervisé les travaux de réparation n’étaient pas qualifiés, a rapporté l’agence de presse Press Trust of India.

Citant un rapport médico-légal, l’accusation a déclaré que bien que le plancher du pont ait été remplacé, son câble ne l’était pas et qu’il ne pouvait donc pas supporter le poids du nouveau plancher, provoquant la rupture du câble.

En mars, la mairie du Morbi a confié à Oreva un contrat de 15 ans pour l’entretien et la gestion du pont. Le même mois, Oreva ferme le pont pendant sept mois pour réparation.

Le pont, qui enjambe une large section de la rivière Machchu, a été réparé à plusieurs reprises dans le passé et bon nombre de ses pièces d’origine ont été remplacées au fil des ans. Il a été rouvert le 26 octobre, le premier jour du nouvel an gujarati, qui coïncide avec la saison des festivals hindous. L’attraction a attiré des centaines de touristes.

Sandeepsinh Zala, un responsable du Morbi, a déclaré au journal Indian Express que l’entreprise avait rouvert le pont sans avoir obtenu au préalable un “certificat d’aptitude”. Cela n’a pas pu être vérifié de manière indépendante, mais les responsables ont déclaré qu’ils enquêtaient.

Une vidéo de sécurité de la catastrophe a montré qu’elle tremblait violemment et que des personnes essayaient de s’accrocher à ses câbles et à ses clôtures métalliques avant que la passerelle en aluminium ne cède et ne s’écrase dans la rivière. Le pont s’est fendu au milieu avec sa passerelle pendante et ses câbles cassés.

On ignore combien de personnes se trouvaient sur le pont lorsqu’il s’est effondré. Les survivants ont déclaré qu’il était si dense que les gens n’ont pas pu s’échapper rapidement lorsque les câbles ont commencé à se rompre.

Modi a été le plus haut responsable élu du Gujarat pendant 12 ans avant de devenir Premier ministre indien en 2014. Une élection du gouvernement de l’État du Gujarat est prévue dans les mois à venir et les partis d’opposition ont exigé une enquête approfondie sur l’accident.

L’infrastructure de l’Inde a longtemps été gâchée par des problèmes de sécurité, et Morbi a subi d’autres catastrophes majeures. En 1979, un barrage en amont sur la rivière Machchu a éclaté, envoyant des murs d’eau dans la ville et tuant des centaines de personnes dans l’une des plus grandes ruptures de barrage de l’Inde.

En 2001, des milliers de personnes sont mortes dans un tremblement de terre au Gujarat. Morbi, à 150 kilomètres (90 miles) de l’épicentre du séisme à Bhuj, a subi des dégâts considérables. Selon un rapport du journal Times of India, le pont qui s’est effondré dimanche a également été gravement endommagé lors de ce tremblement de terre.

___

Le journaliste d’Associated Press, Ajit Solanki, a contribué.

Cheikh Saaliq, The Associated Press