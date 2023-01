Des responsables enquêtent sur le tir d’un officier sur un suspect de vol de croiseur

HARTFORD, Conn. (AP) – Un officier du Connecticut qui a ouvert le feu sur un homme en train de voler une voiture de police, le blessant à la jambe quelques minutes avant que l’homme n’écrase le SUV dans un restaurant, fait l’objet d’une enquête pour usage mortel de la force, ont déclaré des responsables de l’État. Vendredi.

Le bureau de l’inspecteur général de l’État et la police nationale et locale examinent la fusillade de jeudi par un officier de Bristol. Le bureau, qui a été créé dans le cadre d’une loi de 2020 sur la responsabilité de la police, enquête sur tout recours mortel à la force par la police dans le Connecticut.

Des images de caméras corporelles publiées vendredi montrent que l’officier Seth Petzing tire quatre coups sur Jimmie Shoemaker-Gonzalez alors que Shoemaker-Gonzalez s’éloigne dans le croiseur. Shoemaker-Gonzalez a ensuite parcouru plus de 3 kilomètres avant de s’écraser sur le Palma’s Diner, ont indiqué des responsables.

Le SUV s’est retrouvé complètement à l’intérieur du restaurant. Le restaurant de Bristol était ouvert à ce moment-là, mais personne à l’intérieur n’a été blessé.

La police allègue que Shoemaker-Gonzalez a détourné des conducteurs plus tôt jeudi à Hartford et Farmington. Les agents de Bristol ont repéré le véhicule volé à Farmington, et Shoemaker-Gonzalez a abandonné la voiture et s’est enfui, ont annoncé les autorités.

Au cours d’une poursuite à pied, la police a déclaré que Shoemaker-Gonzalez était monté dans la voiture de police de Bristol. Alors qu’il s’éloignait, Petzing a ouvert le feu sur le côté conducteur du croiseur, ont indiqué des responsables.

“Nous espérons que tout le monde passe une meilleure journée que nous”, a déclaré un message sur la page Facebook du restaurant. “Malgré toute la folie, nous vous écrivons pour vous faire savoir que tout le monde à l’intérieur du restaurant au moment de l’accident est en sécurité bien qu’il ait été secoué par tout cela.”

Shoemaker-Gonzalez a été transporté à l’hôpital. Son état n’a pas été libéré. Il a été mis en examen par contumace vendredi, a indiqué un greffier du tribunal. On ne sait pas s’il a un avocat qui pourrait répondre aux allégations de la police. Un juge a fixé la caution à 500 000 $ et a poursuivi l’affaire jusqu’au 27 janvier.

Les archives judiciaires montrent que Shoemaker-Gonzalez a été condamné pour strangulation, voies de fait, violation d’une ordonnance de protection, conduite en état d’ébriété et tentative de cambriolage, et il a purgé une peine de prison, plus récemment l’année dernière.

Petzing a été placé en congé administratif payé dans l’attente de l’enquête, selon les protocoles normaux, a déclaré un porte-parole de la police de Bristol. Petzing n’a pas immédiatement renvoyé un message demandant un commentaire.

Le vol du croiseur et la fusillade par Petzing sont survenus exactement trois mois après que deux officiers de Bristol, le lieutenant Dustin DeMonte et le Sgt. Alex Hamzy, ont été abattus dans une embuscade. Un troisième officier abattu lors de l’attaque, Alec Iurato, a tué par balle le tireur et a survécu.

Dave Collins, l’Associated Press