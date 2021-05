Des responsables du Texas soutiennent une résolution visant à gracier à titre posthume George Floyd pour l’arrestation de drogue en 2004

Les cinq membres de la Harris County Commissioners Court au Texas ont approuvé une résolution demandant la grâce de feu George Floyd, qui y a été arrêté pour avoir vendu 10 dollars de crack en 2004.

«Je pense que c’est une opportunité phénoménale de réparer une erreur judiciaire dans le cas de George», Tera Brown, la cousine de Floyd, a déclaré mardi avant que les responsables ne votent.

Une demande de grâce a été officiellement déposée le mois dernier, et le gouverneur Greg Abbott aura finalement le dernier mot sur la question.

«Peu importe ce que vous pensez de M. Floyd, de sa vie ou de sa mort, M. Floyd ne mérite pas d’avoir cette tache et de prononcer une condamnation injustifiée sur son dossier,» Allison Mathis, une avocate du bureau du défenseur public du comté de Harris et celle qui a déposé la demande de pardon auprès du Texas Board of Pardons and Paroles, a déclaré.





Floyd a été arrêté en février 2004 pour avoir vendu du crack lors d’une piqûre de la police à Houston. Il finirait par plaider coupable à une accusation de drogue et passer 10 mois derrière les barreaux. L’officier qui a procédé à l’arrestation en la matière, cependant, fait maintenant face à deux chefs d’accusation de meurtre découlant d’une affaire de drogue différente.

L’ancien policier Gerald Goines fait face à des accusations de meurtre pour la mort de Dennis Tuttle et Rhogena Nicholas, tous deux décédés lors d’un raid de drogue en 2019. Les procureurs allèguent que Goines a inventé un informateur qui a déclaré avoir acheté de la drogue dans la maison qu’il effectuait. Plus de 160 condamnations liées à l’ancien policier ont été rejetées.

Floyd a été tué l’année dernière après avoir été détenu par l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin, qui a été reconnu coupable de son meurtre en avril. La vidéo montrant Chauvin agenouillée sur le cou de Floyd alors qu’il était en détention et au sol a immédiatement suscité l’indignation lorsqu’elle a été rendue publique, des gens descendant dans la rue pour protester contre le meurtre de Floyd dans de nombreuses villes des États-Unis.

