Des responsables du FBI et de l’IRS vont témoigner sur l’affaire Hunter Biden

Les républicains du Congrès américain veulent savoir si le fils du président Joe Biden avait reçu un « traitement spécial »

Les républicains du Congrès ont convoqué lundi des agents du gouvernement qui avaient enquêté sur Hunter Biden pour témoigner sous serment, à la suite d’affirmations d’un dénonciateur selon lesquelles l’enquête avait été ralentie au profit de son père, le président américain en exercice.

« Nos témoignages convaincants des citations à comparaître des responsables de l’administration Biden sont essentiels pour comprendre comment le fils du président a reçu un traitement spécial de la part des procureurs fédéraux et qui était le décideur ultime dans l’affaire », Le président du comité judiciaire de la Chambre, Jim Jordan, et le président du comité des voies et moyens, Jason Smith, ont déclaré dans un communiqué conjoint.

Le comité des voies et moyens souhaite entendre le directeur des opérations sur le terrain de l’Internal Revenue Service (IRS), Michael Batdorf, l’agent spécial de l’IRS Darrell Waldon et les agents du FBI Thomas Sobocinski et Ryeshia Holley, lors d’audiences prévues à partir du 7 septembre. Le comité judiciaire a demandé à parler avec 11 fonctionnaires du FBI et du ministère de la Justice (DOJ).

David Weiss, l’avocat américain de l’État d’origine de Joe Biden, le Delaware, qui avait enquêté sur les accusations d’impôts et d’armes à feu contre le fils du président, a récemment été nommé conseiller spécial dans cette affaire. La nomination du DOJ a suivi l’implosion publique d’un accord de plaidoyer avec le gouvernement, qui aurait garanti à Hunter Biden une punition symbolique et une immunité générale à l’avenir.

Les deux républicains de la Chambre se sont concentrés sur le récit du dénonciateur de l’IRS Gary Shapley selon lequel Weiss n’était pas le seul à décider si des accusations contre Hunter Biden seraient déposées. Weiss lui-même et le procureur général Merrick Garland ont nié le témoignage sous serment de Shapley.

Au cours du week-end, Politico a révélé que l’avocat de Hunter Biden, Chris Clark, avait appelé des personnes aux plus hauts niveaux du ministère de la Justice entre octobre 2022 et avril 2023, leur disant qu’il appellerait le président Biden comme témoin à décharge dans une affaire portée par son DOJ. contre son fils, portant ainsi atteinte à la réputation du département. Clark a également fait valoir que toute accusation portée contre Hunter Biden revenait à céder aux pressions politiques des républicains et de l’ancien président Donald Trump.

Finalement, a noté Politico, Clark a contacté le sous-procureur général adjoint Bradley Weinsheimer et a présenté son dossier pour un accord de plaidoyer, insistant sur les garanties d’immunité les plus solides possibles.

Les deux accusations de fraude fiscale et une infraction d’arme à feu sont toutes deux liées aux révélations de l’ordinateur portable Hunter Biden abandonné dans un atelier de réparation du Delaware. Bien que le FBI ait reçu le contenu de l’ordinateur en 2019, l’existence de l’ordinateur portable n’a été rendue publique qu’en octobre 2020, avant l’élection présidentielle américaine. La campagne de Biden s’est arrangée pour que 50 anciens espions américains la dénoncent comme « Désinformation russe » et l’histoire a été rapidement censurée – avec son éditeur, le New York Post.

Joe Biden a nié tout acte répréhensible, tandis que Hunter a finalement admis que l’ordinateur portable était le sien mais qu’il était trop riche en crack pour se souvenir d’une grande partie de sa vie à l’époque.