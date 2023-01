Des responsables du Colorado plaident non coupables dans l’affaire Elijah McClain

DENVER (AP) – Un groupe de policiers et d’ambulanciers paramédicaux a plaidé non coupable vendredi des accusations découlant du rôle qu’ils sont accusés d’avoir joué dans la mort d’un homme noir de 23 ans qui a été retenu de force et injecté avec un puissant sédatif appelé kétamine.

Ils ont été inculpés par un grand jury d’État pour homicide involontaire coupable, homicide par négligence criminelle et autres accusations en 2021. Deux ans plus tôt, Elijah McClain est décédé après avoir été arrêté alors qu’il marchait dans la rue de la banlieue d’Aurora à Denver. Un appelant du 911 avait signalé un homme qui semblait « sommaire ».

Un rapport d’autopsie modifié publié l’année dernière a conclu que McClain aurait probablement survécu sans l’administration d’une dose de kétamine supérieure à celle recommandée pour une personne de sa taille. Cependant, la manière dont McClain est décédé était toujours répertoriée comme indéterminée et non comme un homicide.

La mort de McClain a alimenté un examen approfondi de l’utilisation de la kétamine et a conduit le département de la santé du Colorado à publier une règle limitant le moment où les secouristes peuvent l’utiliser.

Les experts en médecine d’urgence affirment que les poursuites contre les ambulanciers paramédicaux sont rares. Cependant, dans l’Illinois, deux ambulanciers paramédicaux qui ont attaché un homme noir face contre terre sur une civière après que la police a demandé une ambulance le mois dernier ont été accusés de meurtre.

Les policiers Randy Roedema, Nathan Woodyard et Jason Rosenblatt, ainsi que l’ambulancier paramédical des pompiers Jeremy Cooper et le lieutenant Peter Cichuniec ont tous plaidé non coupables lors d’une audience dans la banlieue de Denver à Brighton. Ils n’ont pas pris la parole lors de l’audience, sauf pour reconnaître qu’ils comprenaient leurs droits.

Les membres de la famille et d’autres partisans ont rempli la petite salle d’audience lors d’une audience qui consistait principalement à fixer les dates des procès et à discuter des audiences sur les requêtes. Un juge a décidé de programmer trois procès distincts, dont le premier devrait commencer en juillet pour les officiers Roedema et Rosenblatt. Un autre procès pour Cooper et Cichuniec est prévu en août. Le procès de Woodyard est prévu pour septembre.

Une avocate représentant Woodyard, Megan Downing, a refusé de commenter les allégations, affirmant que toute défense qu’elle proposerait entrerait dans les documents du grand jury, qui restent scellés. Les avocats des autres accusés ont quitté le tribunal sans faire de commentaire.

Un grand jury les a inculpés après que le gouverneur démocrate Jared Polis a ordonné au procureur général Phil Weiser d’ouvrir une enquête criminelle sur l’affaire. Il y avait eu un regain d’intérêt national pour la mort de McClain alors que les manifestants se rassemblaient contre le meurtre de George Floyd en 2020. En 2021, la ville d’Aurora a accepté de régler un procès intenté par les parents de McClain pour 15 millions de dollars.

McClain, un massothérapeute, n’était pas armé et n’avait pas été accusé d’avoir commis un crime. Selon l’acte d’accusation, il rentrait chez lui à pied d’une épicerie en 2019 après avoir acheté du thé glacé portant un masque de ski, des mois avant que la pandémie ne rende les couvre-visages courants. La rencontre s’est rapidement intensifiée, McClain perdant initialement connaissance après qu’un étranglement ait été appliqué par la police. McClain, qui, selon des proches, portait le masque parce que l’anémie lui faisait froid, s’est plaint de ne pas pouvoir respirer alors que trois agents le tenaient menotté au sol et il a vomi plusieurs fois.

Polis a ordonné l’enquête de l’État après qu’un ancien procureur de district a déclaré qu’il ne pouvait pas porter plainte car une autopsie n’a pas pu déterminer comment McClain est décédé. Sa mort a contribué à inspirer une loi radicale sur la responsabilité de la police dans le Colorado, une interdiction des étranglements et des restrictions sur l’utilisation de la kétamine sédative.

Le rapport d’autopsie modifié publié en septembre indique que McClain est décédé des suites de complications liées à l’administration de kétamine après avoir été maîtrisé de force. Dans ce document, le Dr Stephen Cina, un pathologiste, a déclaré qu’il ne pouvait pas exclure que des changements dans la chimie du sang de McClain, comme une augmentation de l’acide lactique, en raison de son effort tout en étant retenu par la police aient contribué à sa mort, mais a conclu qu’il n’y avait aucune preuve. que les blessures infligées par la police ont causé sa mort. L’acte d’accusation a déclaré que McClain avait un faible taux d’oxygène et trop d’acide dans le sang.

La famille et les amis ont décrit McClain comme un introverti doux et gentil qui s’est porté volontaire pour jouer du violon pour réconforter les chats dans un refuge pour animaux. Ses mots implorants capturés sur la vidéo de la caméra du corps de la police – «Je suis juste différent» – ont douloureusement souligné son apparente confusion face à ce qui se passait.

Colleen Slevin, Associated Press