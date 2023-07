Des responsables du BST ouvrent une enquête sur la cause de l’accident d’avion mortel en Alberta

Le Bureau de la sécurité des transports a commencé à enquêter sur la cause d’un petit accident d’avion qui a fait six morts dans les Rocheuses à l’ouest de Calgary.

Le porte-parole Liam MacDonald a déclaré qu’une équipe d’enquêteurs est arrivée dans la région tard samedi et a commencé son travail dimanche matin.

« Ils mènent plusieurs entretiens et collectent des informations sur l’avion », a-t-il déclaré, ajoutant que l’enquête porterait également sur la météo au moment de l’accident.

La GRC a déclaré samedi que l’avion avec un pilote et cinq passagers à bord avait décollé de l’aéroport de Springbank, juste à l’ouest de Calgary, vendredi soir et se dirigeait vers Salmon Arm, en Colombie-Britannique.

Leurs noms n’ont pas été divulgués, mais la police a déclaré que toutes les personnes à bord étaient en route pour une cérémonie religieuse.

Dans une déclaration à CBC, le BST a déclaré qu’il était actuellement en train de collecter des données et d’évaluer l’accident.

« L’événement n’a pas encore été classifié. Nous évaluerons l’événement et prendrons une décision quant à l’opportunité de mener une enquête complète. »

Un hélicoptère vole près du mont Bogart dans le pays de Kananaskis le 29 juillet 2023, à la suite d’un accident d’avion qui a fait six morts. (Mark Prystajecky)

Didier Féminier, un ancien enquêteur sur les accidents d’aviation du BST, a déclaré que l’avion, qui était un Piper PA-32 privé, est un avion monomoteur.

« C’est toujours quelque chose d’un peu délicat quand on vole dans une région montagneuse avec l’avion monomoteur la nuit. Ce sont donc les préoccupations que l’enquêteur aura », a-t-il déclaré.

Il a déclaré que le BST rassemblera autant de données que possible et examinera si le moteur produisait de la puissance, l’état de l’avion, la maintenance, les conditions météorologiques et les « facteurs humains », y compris pourquoi le pilote a volé la nuit.

« C’est toujours une situation déchirante », a-t-il déclaré.

L’avion a été signalé en retard vendredi par le Centre conjoint de coordination de sauvetage de Trenton, en Ontario, et la police a déclaré que le centre les avait contactés au sujet de l’avion à 1 h du matin samedi.

Les avions sont assis à l’aéroport de Springbank en Alberta, où le vol a décollé à partir de vendredi. (Radio-Canada)

La police a déclaré qu’un avion Hercules de l’Aviation royale canadienne basé à Winnipeg a été dépêché pour rechercher l’avion manquant et l’a trouvé dans le pays de Kananaskis, une région montagneuse à l’ouest de Calgary, en se concentrant sur un émetteur de localisation d’urgence.

Les chercheurs du sauvetage en montagne d’Alberta Parks ont répondu avec des hélicoptères Alpine et un CH-149 Cormorant de l’ARC basé à Comox du 442e Escadron de transport et de sauvetage.

Les six corps ont été récupérés samedi sur ce que la police a qualifié de « terrain difficile ».

Une déclaration de la Calgary Airport Authority, qui gère et exploite l’aéroport de Springbank, n’a fourni aucune autre information sur l’avion ou l’accident.

« Nous sommes attristés par la tragédie et nos pensées vont à ceux qui ont perdu la vie ainsi qu’à la famille et aux amis qui ont perdu des êtres chers », a déclaré dimanche l’autorité.

Alberta Parks a déclaré « en raison d’un incident en cours », seule la moitié ouest du parking de l’aire de fréquentation diurne de Heart Creek et du début du sentier McGillivray Bunker est ouverte.