Les rats et l’alcool n’ont aucun lien. Cependant, un ingénieux contrebandier d’alcool dans le district de Gopalganj, dans le Bihar, a tenté d’éloigner les demandes des fonctionnaires des accises en leur disant qu’un trou dans sa maison de village avait été creusé par un rat, mais n’a pas réussi à convaincre les fonctionnaires aux yeux de faucon qui ont saisi 50 bouteilles d’IMLF de Là.

Le surintendant des accises de Gopalganj, Rakesh Kumar, a déclaré que le département avait reçu des informations secrètes sur le commerce illégal d’alcool géré par l’accusé Manoj Kumar depuis sa maison du village de Manjhagarh Sheikh Toli, à la frontière du Bihar-Uttar Pradesh.

« Une équipe conjointe de fonctionnaires de l’accise et de la police a fait une descente au domicile de Manoj dimanche soir. Mais à leur grande surprise, aucune bouteille d’alcool n’a été trouvée lors d’une perquisition à son domicile. Cependant, un responsable alerté a repéré un petit trou dans le sol de boue dans les locaux. Lorsqu’on lui a demandé, Manoj a soutenu que c’était simplement un trou à rats », a déclaré Rakesh Kumar.

« Notre équipe n’a pas été satisfaite de sa réponse et a déterré la zone. Comme de la boue et des briques ont été retirées près de l’ouverture du trou, nous avons trouvé une réserve de bouteilles d’alcool. L’accusé Manoj a fait une cavité dans le sol pour cacher la contrebande, « a ajouté le fonctionnaire.

« Nous avons saisi 28 pintes de 375 ml chacune et 23 pincées de 180 ml chacune et l’avons arrêté en vertu de la loi sur l’interdiction des alcools. Une enquête plus approfondie est en cours pour arrêter ses complices », a-t-il déclaré.

Manoj a avoué qu’il avait fait passer de l’alcool en contrebande des quartiers voisins de l’Uttar Pradesh.

La vente et la consommation d’alcool ont été interdites dans le Bihar il y a près de cinq ans par le ministre en chef Nitish Kumar, mais sa contrebande et sa vente se poursuivent dans le Bihar.