Des responsables disent que Bolsonaro a peut-être quitté le Brésil pour la Floride – WSVN 7News | Miami Nouvelles, Météo, Sports

SAO PAULO (AP) – Le bureau du vice-président du Brésil a déclaré qu’il était devenu président par intérim, ce qui indique que le président Jair Bolsonaro a quitté le pays et rompra la tradition en sautant l’investiture dimanche de son ennemi politique, Luiz Inácio Lula da Silva.

Le bureau de presse du vice-président de Bolsonaro, le général Hamilton Mourão, a confirmé aux journalistes qu’il agissait en tant que président. La passation de pouvoir au vice-président a lieu chaque fois que le président brésilien se rend à l’étranger.

L’édition de vendredi du journal officiel indique que Bolsonaro se dirige vers la Floride, et que plusieurs responsables ont été autorisés à accompagner “le futur ex-président” à Miami entre le 1er et le 30 janvier, pour offrir “des conseils, une sécurité et des informations personnelles”. Support.”

Selon des sites Internet de suivi des vols, l’avion officiel de l’armée brésilienne a quitté la capitale, Brasilia, vers 14 heures pour Orlando.

En l’absence de Bolsonaro, on ne sait pas qui remettra l’écharpe présidentielle à Lula dimanche. Le bureau de presse de Mourão a déclaré que cela ne faisait pas partie des fonctions du vice-président.

Bolsonaro est resté pour la plupart silencieux depuis sa défaite aux élections du 30 octobre. Mais quelques heures avant l’annonce de son départ, il s’est adressé au pays en tant que président sur ses réseaux sociaux.

Parfois au bord des larmes, l’homme politique d’extrême droite a déclaré qu’il n’était pas en mesure de trouver une alternative légale ou un soutien suffisant pour changer le cours de l’histoire et empêcher son départ de ses fonctions.

“Comme il a été difficile de rester silencieux pendant deux mois, en travaillant pour trouver des alternatives”, a-t-il déclaré. « Si tu es contrarié, mets-toi à ma place. J’ai donné ma vie à ce pays.

Bolsonaro a également condamné une récente alerte à la bombe à Brasilia, affirmant que ce n’était pas le moment d’attaquer les gens, mais plutôt d’essayer de construire une opposition contre le futur gouvernement.

« Nous avons perdu une bataille, mais nous ne perdrons pas la guerre », a-t-il déclaré. “Le monde ne se termine pas le 1er janvier.”

Une foule de partisans se tenait devant la résidence présidentielle sous une pluie battante à l’écoute d’un signe de leur chef, et beaucoup ont été déçus. Certains ont crié les mots “traître” et “lâche”. Une femme a pleuré.

Depuis sa défaite électorale, certains des partisans les plus purs et durs de Bolsonaro campent devant des bâtiments militaires à Brasilia et ailleurs dans le pays, demandant aux forces armées d’intervenir. Beaucoup pensaient que les résultats des élections étaient frauduleux ou peu fiables, et espéraient que Bolsonaro resterait d’une manière ou d’une autre au pouvoir.

D’autres ont bloqué des routes et des autoroutes, ou incendié des bus et des camions. La police enquête également sur la tentative d’invasion du quartier général de la police fédérale à Brasilia au début du mois et a déclaré que la plupart des 32 personnes recherchées avaient eu des contacts avec le campement pro-Bolsonaro de Brasilia.

