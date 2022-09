Des responsables détaillent les dommages causés par l’ouragan Fiona au réseau de Porto Rico

L’annonce est intervenue alors qu’une centrale électrique majeure à Porto Rico a été mise hors ligne et a commencé à cracher une épaisse fumée noire lors du dernier revers des efforts visant à stabiliser le réseau électrique du territoire américain.

SAN JUAN, Porto Rico – Des évaluations préliminaires montrent que l’ouragan Fiona a endommagé 50% des lignes de transmission et des conduites de distribution à travers Porto Rico alors que des centaines de milliers de personnes restent sans électricité ni eau près de deux semaines après le passage de la tempête, ont déclaré jeudi des responsables.

Le gouverneur Pedro Pierluisi a déclaré que les équipes travaillaient rapidement pour rétablir les services essentiels, mais a souligné qu’il n’était pas convaincu que plus de 270 000 clients sur 1,47 million étaient sans électricité et plus de 100 000 clients sur 1,2 million sans service d’eau.