Les inspections alimentaires britanniques ont été soudainement suspendues dans les ports de Belfast et de Larne à la suite d’une «recrudescence de comportements sinistres et menaçants ces dernières semaines».

Et il a critiqué les entreprises britanniques avertissant la montagne de nouvelles formalités administratives et les coûts supplémentaires créés par le Brexit pourraient les forcer à se retirer complètement de l’approvisionnement de l’Irlande du Nord.

Les entreprises de transport ont augmenté les prix de 12 pour cent cette semaine et les hôpitaux, les écoles et les prisons ont mis en garde contre des problèmes imminents d’approvisionnement en nourriture.

Et on craint de plus en plus que la situation ne s’aggrave lorsque les «délais de grâce» pour limiter la paperasse des supermarchés et autoriser les aliments transformés se termineront, respectivement en avril et juillet.