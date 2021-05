Des responsables de Los Angeles arrêtent un suspect dans l’incendie de Palisades

Des responsables de Los Angeles ont déclaré lundi qu’ils avaient appréhendé la personne soupçonnée d’avoir enflammé l’incendie de Palisades dans une zone montagneuse de la partie ouest de la ville.

Le suspect d’incendie criminel a été arrêté dimanche à 14h30 près de la zone d’incendie après qu’une personne précédente ait été détenue et libérée, a déclaré le chef des pompiers de Los Angeles, Ralph Terrazas, lors d’une conférence de presse lundi matin.

« Nous pensons que nous avons la bonne personne », a déclaré Terrazas, ajoutant que la cause de l’incendie a été jugée « suspecte » et fait l’objet d’une enquête.

Aucun autre détail sur le suspect n’a été divulgué, à l’exception de Terrazas disant que la personne est soignée pour inhalation de fumée.

L’incendie, qui a éclaté vendredi soir dans les montagnes de Santa Monica, a été contenu à 23% à partir de lundi soir, bien que le décompte pour les deux devrait augmenter. Aucune blessure aux résidents ni aucun dommage à la propriété n’ont été signalés, mais un pompier a subi une blessure mineure.

Malgré la brûlure des arbres et les broussailles épaisses, sa croissance a été ralentie grâce à un temps frais et humide et sa taille est restée à environ 1280 acres, ont déclaré les autorités.

Environ 1 000 personnes de la communauté exclusive de Pacific Palisades, près du parc national de Topanga, étaient sous ordre d’évacuation obligatoire et environ 500 maisons ont été menacées, ont indiqué des responsables. Ces ordres d’évacuation ont été levés lundi soir.

Les conditions venteuses et chaudes dimanche après-midi ont propagé l’incendie et ont incité les autorités à avertir plusieurs dizaines de résidents supplémentaires de se préparer à quitter leurs maisons.

À proximité, Topanga Canyon, une communauté isolée et boisée avec quelques maisons de ranch, est à environ 20 miles à l’ouest du centre-ville de Los Angeles, à la frontière avec Malibu. Terrazas a déclaré que la végétation de montagne dans la région est très sèche et n’a pas brûlé depuis plus de 50 ans.

Les pompiers ont dû compter principalement sur les largages aériens en raison de la difficulté à accéder au terrain escarpé et accidenté. Même cette approche était limitée aux hélicoptères pendant la nuit et le matin, car le brouillard rendait les avions volant avec des produits ignifuges trop dangereux.

Les responsables de la qualité de l’air ont émis un avis de fumée au moins dimanche après-midi en raison de la fumée qui s’échappait près des maisons dans la région et ont conseillé aux personnes exposées de rester à l’intérieur.

Indépendamment de la cause de l’incendie de Palisades, les responsables et les habitants de la Californie se préparent à une saison des incendies difficile en 2021 après un deuxième hiver consécutif de précipitations inférieures à la moyenne qui a laissé la majeure partie de l’État dans des conditions de sécheresse et des millions d’acres de terrain prêts à brûler.

« Nous n’avons normalement pas ce type de feu, cette taille de feu, en mai », a déclaré Terrazas. « Je pense que nous devons vraiment considérer les feux de brousse comme un défi toute l’année. Hier, quand je me suis réveillé, il pleuvait, et il pleuvait ici, et le feu brûle toujours. »

La saison des incendies de 2020 a établi des records avec près de 10000 incendies et 4,25 millions d’acres brûlés – plus de 4% du territoire de l’État – endommageant ou détruisant près de 10500 structures.

«La saison des incendies en Californie et dans l’Ouest commence plus tôt et se termine plus tard chaque année», déclare Cal Fire, l’agence de prévention et de lutte contre les incendies de forêt de l’État, sur son site Web, soulignant le changement climatique comme une raison majeure. «On estime que la durée de la saison des incendies a augmenté de 75 jours dans la Sierra et semble correspondre à une augmentation de l’étendue des incendies de forêt dans tout l’État.»

Contribuant: Soleil du désert de Palm Springs; The Associated Press