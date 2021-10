Des responsables de l’EPA ont dénoncé des scientifiques qui ont dénoncé des allégations de corruption et des évaluations des risques chimiques modifiées à l’agence – rapports – RT USA News

Des responsables de l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) auraient dénoncé des dénonciateurs qui ont soulevé des allégations de corruption après avoir apparemment découvert la preuve que des cadres supérieurs de l’agence avaient falsifié les évaluations des risques liés aux produits chimiques.

En juin, quatre scientifiques de l’EPA auraient porté des allégations de corruption contre la New Chemicals Division de l’agence et partagé des preuves détaillées que des chiffres de haut niveau avaient supprimé les alertes de danger et modifié les conclusions de plusieurs évaluations chimiques pour les faire paraître plus sûres.

Quelques minutes après avoir reçu une telle plainte le 28 juin, Michal Freedhoff, administrateur adjoint du Bureau de la prévention de la pollution et des toxiques (OPPT) de l'EPA, a partagé le dossier avec six collègues seniors – dont au moins un a été nommé dans la plainte, selon les dossiers. obtenu par l'interception par le biais de demandes d'accès à l'information.





Les quatre dénonciateurs sont représentés par le groupe environnemental Employés publics pour la responsabilité environnementale (PEER), qui a également soumis la plainte au bureau de l’inspecteur général de l’EPA et a demandé un audit pour identifier les évaluations des risques modifiées. Une copie a également été envoyée au représentant Ro Khanna (D-Californie), qui préside le sous-comité de l’environnement du House Oversight Committee.

Les scientifiques ont également appelé à un examen des cas dans lesquels ils prétendaient que les commentaires dans les documents avaient été effacés – et ont exhorté l’agence à procéder à une évaluation du processus. « qui a permis d’apporter ces modifications inappropriées et de rester non corrigées ». Parmi les six personnes auxquelles Freedhoff a transmis le document se trouvait le directeur adjoint des programmes de l’OPPT, Tala Henry, qui serait décrit dans la plainte comme étant impliqué dans l’approbation de plusieurs produits chimiques qui n’ont pas été correctement évalués.

Selon The Intercept, les dossiers – qui comprennent plus de 1 000 pages d’e-mails internes – montrent qu’en une journée, les responsables de l’EPA avaient partagé la plainte avec d’autres employés qui y avaient été nommés. Deux jours plus tard, les membres du personnel nommés ont apparemment tenu une réunion Zoom pour discuter de la manière de réagir – ce que les experts juridiques ont déclaré au point de vente pourrait compromettre l’enquête.

« Ce n’est tout simplement pas comme ça que c’est fait. Comment savons-nous qu’ils n’utilisaient pas cette réunion pour clarifier leurs histoires ? » Kyla Bennett, directrice de la politique scientifique de PEER, a déclaré à The Intercept.

Une analogie serait s’il y a une enquête pour meurtre. Vous n’allez pas voir toutes les personnes qui, selon vous, pourraient l’avoir fait et ne leur donnez pas toutes les preuves que vous avez recueillies et dites : « C’est ce que nous pensons. »

Bien que PEER et les dénonciateurs aient décidé de ne pas nommer publiquement les membres du personnel de l’EPA parce que « nous ne sommes pas juge et partie », Bennett avait précédemment déclaré au point de vente que l’agence avait « publié » les noms des dénonciateurs – en les mettant dans un « situation incroyablement inconfortable » et donnant aux supérieurs la « chance de faire le tour des wagons en essayant de les poursuivre ».

En plus des menaces potentielles de poursuites judiciaires à leur encontre par les entreprises dont les produits chimiques étaient évalués, les dénonciateurs auraient été soumis à diverses formes de harcèlement, notamment des incidents impliquant des cris, des injures et le dénigrement de leur travail devant des collègues. Les quatre scientifiques auraient également été réprimandés pour ne pas avoir examiné les nouveaux produits chimiques assez rapidement.





Dans une déclaration en réponse à The Intercept, qui a mené une enquête de plusieurs mois sur les allégations, l’EPA a exprimé son engagement à « protéger les droits des employés, y compris le droit important de tous les employés de ne pas subir de représailles pour dénonciation. »

L’agence mène apparemment une « évaluation du climat au travail » au sein de la NCD, qui aurait approuvé la mise sur le marché de dizaines de nouveaux produits chimiques depuis le dépôt de la première plainte de dénonciateur.

