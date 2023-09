Des responsables de l’administration Trump sommés de témoigner sur les séparations familiales

Commentez cette histoire Commentaire

Un juge fédéral de Californie a ordonné à deux hauts responsables de l’administration Trump de témoigner dans le cadre d’un procès intenté en 2021 par des parents et des enfants migrants contre le gouvernement américain pour les avoir séparés à la frontière sud. Le juge d’instance Kandis Westmore lundi a demandé au ministère de la Justice et aux avocats des familles de migrants de se réunir immédiatement pour planifier les dépositions de l’ancienne secrétaire à la sécurité intérieure Kirstjen Nielsen et de l’ancien procureur général Jeff Sessions.

Les avocats ont déclaré que ces dépositions marqueraient la première fois que d’anciens responsables seraient invités à témoigner dans l’une des dizaines de poursuites intentées contre le gouvernement fédéral, réclamant des millions de dollars de dommages et intérêts pour avoir prétendument infligé intentionnellement une détresse émotionnelle à des familles de migrants.

Les avocats des migrants affirment que les autorités américaines ont ralenti les regroupements familiaux

Dans sa décision, Westmore a écrit que les avocats représentant trois familles dans l’affaire californienne pourraient destituer les anciens fonctionnaires parce qu’ils allèguent que l’agence a agi de mauvaise foi en séparant les immigrants sans papiers de leurs enfants mineurs. Sessions et Nielsen ont également « une connaissance personnelle unique de leur propre intention » en élaborant la politique de tolérance zéro.

Le juge a également critiqué le ministère de la Justice, qui représente le gouvernement devant les tribunaux, pour avoir initialement déclaré que « des dizaines de personnes » étaient impliquées dans l’élaboration de la politique et signalé que le témoignage de Sessions et Nielsen était inutile. Puis, en septembre, a déclaré le juge, le gouvernement a fait volte-face en affirmant que seuls Sessions et Nielsen pouvaient connaître les objectifs de cette politique.

Westmore a écrit qu’elle était « déçue » par le revirement et l’opposition du gouvernement aux dépositions.

« Une telle injustice ne peut pas durer », a-t-elle écrit.

L’administration Trump a séparé plus de 3 000 enfants de leurs parents le long de la frontière mexicaine en mai et juin 2018, période officielle de la politique de « tolérance zéro » de l’administration. Plus de 5 500 enfants ont été séparés de leurs parents pendant le mandat de Donald Trump en tant que président.

Sessions et Nielsen ont approuvé les documents politiques qui ont déclenché les séparations, selon les archives.

Les responsables de l’administration Trump ont déclaré avoir mis en œuvre une politique visant à poursuivre pénalement les parents qui traversaient illégalement la frontière, ce qui constitue généralement un délit. Mais l’administration n’avait pas de plan pour réunir les familles et a expulsé des centaines de parents sans leurs enfants. Les avocats ont déclaré que de nombreux parents n’avaient jamais été poursuivis, y compris deux des trois parents visés par le procès californien.

Des années après une séparation frontalière, la réunion d’une famille était entre les mains d’un juge

Le ministère de la Justice n’a pas immédiatement fait de commentaire et il n’était pas clair si l’agence ferait appel de la décision.

Le ministère s’est opposé par principe à la destitution de Sessions et Nielsen, en vertu de la doctrine suprême, qui empêche généralement les hauts fonctionnaires de témoigner dans de tels cas, selon les archives judiciaires. Les dépositions sont des témoignages sous serment recueillis pendant la phase d’établissement des faits d’un procès avant le procès.

Nielsen n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Sessions, joint par téléphone, a déclaré qu’il publierait probablement une déclaration par l’intermédiaire du ministère de la Justice.

« Nous devons suivre les règles d’une manière ou d’une autre », a déclaré Sessions, refusant de commenter davantage.

Les avocats des familles ont célébré la décision du juge.

« Ces responsables ont lancé un programme cruel visant à déchirer les familles de migrants. Il est normal qu’ils témoignent sous serment dans cette affaire », a déclaré Victoria Petty, avocate du Comité des avocats pour les droits civils de la région de la baie de San Francisco, dans un communiqué. « Des milliers de parents et d’enfants subiront les dommages durables de ce traitement barbare pour le reste de leur vie. »

Les poursuites intentées par les familles de migrants contre le gouvernement ont placé l’administration Biden dans la position délicate de défendre des responsables impliqués dans une politique que le président Biden abhorrait.