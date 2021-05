Des responsables de la santé ont mis en place une clinique de vaccination éphémère au Nevada Strip Club

Vêtue d’un costume de lingerie d’inspiration française et de talons hauts, la danseuse JoJo Hamner a attendu patiemment pour obtenir son vaccin COVID-19 dans une file qui serpentait devant un stand d’hôtesse scintillant sous un lustre à lumière rouge. Quand ce fut son tour, Hamner s’assit sur une chaise et s’accrocha à un petit plumeau qui complétait son costume tandis qu’une infirmière administrait le tir dans son bras déjà exposé. Hamner a ensuite attendu à proximité les 15 minutes d’observation requises, assis avec d’autres vaccinés sur des fauteuils en cuir entre des stands mauves moelleux, des scènes vacantes et des poteaux vides dans ce club de strip-tease de Las Vegas.

«C’est juste la chose la plus Vegas que j’ai jamais vue», a-t-elle déclaré à propos de l’expérience.

Le Hustler Club de Larry Flynt, avec une boule disco tournante jetant des couleurs arc-en-ciel sur les murs mais plus de lumières allumées que d’habitude, était un site non conventionnel pour une clinique de vaccination sans rendez-vous. Mais alors que les responsables gouvernementaux et les agents de santé tentent de répondre au ralentissement de la demande de vaccins COVID-19, ils se tournent de plus en plus vers des moyens créatifs pour inciter les gens à se présenter et à se faire vacciner.

«C’est juste une autre façon d’accéder à notre population», a déclaré JoAnn Rupiper, infirmière en chef du district de santé du sud du Nevada, qui a surveillé la clinique sans rendez-vous. «Cela pourrait attirer des gens qui aiment sa nouveauté, je suppose.»

La clinique a ouvert pendant plusieurs heures vendredi soir, administrant des injections à environ 100 personnes avant que le club de strip-tease n’ouvre pour ses activités habituelles. Plusieurs employés du club, dont Hamner, un danseur aux revenus seins nus, se sont fait photographier à la clinique avec des membres du public.

Certaines personnes qui se sont présentées pour se faire vacciner ont admis qu’elles hésitaient à se faire vacciner, mais ont décidé de le faire si cela signifiait se rendre dans un club de strip-tease.

Roberto Montti, qui vit à proximité du club, a déclaré qu’il avait retardé son tir mais s’est rendu compte qu’il devrait l’obtenir afin de reprendre son amour du voyage.

Montti a déclaré qu’il aurait probablement eu sa chance dans un lieu plus banal, mais a décidé d’aller au Hustler Club parce que cela lui semblait familier.

«Je suis venu ici tellement – je suis venu ici plusieurs fois. … Peut-être 10 fois, donner ou prendre », dit-il en riant.

«J’allais attendre, je vous le dis», a déclaré Michael Myers, un habitant de Las Vegas, alors qu’il se tenait entre une photo en pied d’une femme nue et un panneau encourageant la distanciation sociale et d’autres comportements pour atténuer la propagation du virus.

L’épouse de Myers, Lisa Harper, a déclaré qu’il avait changé d’avis lorsqu’elle lui avait dit qu’ils pouvaient tous les deux l’obtenir au club Hustler.

«J’ai dit, ‘Flynt’s Hustler?’ Elle a dit «Ouais». J’ai dit: ‘Oh! Laissez-moi réfléchir, »dit Myers en riant.

«Beaucoup de gens qui ne le feraient pas d’habitude, beaucoup de gars, ont-ils dit, ils sont venus ici parce que c’est Hustler», a déclaré sa femme Harper. « Pour en enlever la lourdeur, pour en faire Hustler, c’est très intelligent. »

«Rien ne dit vaccinations comme un bâton de strip-tease», a déclaré l’ami du couple George Stoecklin, qui s’est joint à eux pour se faire vacciner.

Myers, 70 ans, a déclaré qu’il était réticent à se faire vacciner et s’inquiétait de la rapidité avec laquelle il avait été disponible. Mais il a noté son âge et s’est dit préoccupé par sa capacité à propager le virus et à infecter d’autres personnes, y compris sa femme.

Myers a dit qu’il était déçu qu’il n’y ait pas de danseurs sur la scène pendant qu’il obtenait son coup, mais a déclaré: «au moins, j’ai eu la portée de celui-ci.»

Plus de 46% de la population de l’État âgée de 12 ans et plus a reçu au moins un vaccin, mais les responsables de la santé du Nevada ont déclaré cette semaine qu’une forte baisse de la demande de vaccins pourrait empêcher l’État d’atteindre un objectif. de vacciner 75% de la population éligible.

Les responsables du Nevada se tournent de plus en plus vers des cliniques éphémères dans des endroits comme les églises, les écoles et les centres pour personnes âgées – et maintenant les clubs de strip-tease – pour essayer d’obtenir plus de coups de feu.

Alors que la demande ralentit dans tout le pays, les gouvernements et les entreprises se tournent vers d’autres moyens créatifs pour obtenir des coups de feu. Les dispensaires de marijuana ont offert des «joints pour jabs», des brasseries ont offert des «coups de feu et un chasseur», et l’Ohio prévoit de lancer la semaine prochaine un système de loterie pour les résidents qui se font vacciner avec un prix d’un million de dollars et cinq bourses d’études universitaires complètes.

Les responsables de Las Vegas ont déclaré que le Hustler Club les avait approchés pour organiser la clinique après avoir été hébergés dans un site de vaccination similaire sur le site de la société à la Nouvelle-Orléans. Le club a offert ses propres incitatifs à ceux qui présentent une preuve de vaccination: une carte de membre leur donnant, à eux et à cinq amis, une entrée gratuite, une bouteille d’alcool gratuite, des danses d’un «animateur vacciné» et d’autres avantages.

Ralph James, le directeur général, a déclaré que l’entreprise pensait que ce serait une bonne chance d’aider la communauté et de revenir à la normale plus rapidement. Il a reconnu que les gens ne considéraient généralement pas le club de strip-tease comme un partenaire de santé publique, mais a déclaré: «Cela donne à tout le monde une chance de voir à quel point il est propre et que c’est une entreprise normale, comme toute autre entreprise.»

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici