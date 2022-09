Des responsables de la gestion des urgences de la Nouvelle-Écosse tiendront une conférence de presse sur les préparatifs de l’ouragan Fiona

Alors que l’ouragan Fiona se dirige vers le Canada atlantique, avec un atterrissage prévu plus tard cette semaine, les responsables de toute la province se préparent à la tempête et exhortent les résidents à faire de même.

Des représentants du Bureau provincial de gestion des urgences, de Nova Scotia Power, de la Municipalité régionale du Cap-Breton et de la Croix-Rouge canadienne tiendront une conférence de presse sur les préparatifs à 14 h 30 HA. Elle sera diffusée en direct ici.

La tempête devrait apporter des vents violents, de fortes pluies et des ondes de tempête, et pourrait entraîner des pannes de courant, des inondations et de graves dommages.

Le Bureau de gestion des urgences demande aux gens de se préparer à Fiona en :