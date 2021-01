Le US Fish and Wildlife Service est à la recherche de celui qui est responsable d’avoir gratté le mot « Trump » sur le dos d’un lamantin en Floride.

Les lamantins sont des espèces en voie de disparition et le harceler est une infraction pénale fédérale.

Le harcèlement du lamantin – qui a transformé l’animal lent en un panneau d’affichage politique – a été révélé lundi dans une vidéo sous-marine, obtenue par le Citrus County Chronicle.

Un lamantin a été retrouvé en train de nager dans une rivière de Floride avec le mot « TRUMP » gravé sur le dos

La vidéo montre des lettres majuscules épaisses épelant « Trump » sur le dos du lamantin. Les lettres semblent avoir été griffées dans les algues qui poussent sur le dos de l’animal.

On pense que les algues qui poussent sur les lamantins aident à protéger les animaux, en aidant à bloquer les rayons UV nocifs du soleil, selon Dolphins.org.

On ne sait pas si le lamantin aurait pu être blessé alors que le graffiti était griffé sur le dos. On ignore également quand et où la sculpture a pu avoir lieu.

Le lamantin a été vu dimanche dans les sources de la rivière Homosassa dans le comté de Citrus, en Floride.

Le service américain de la pêche et de la faune des États-Unis enquête actuellement sur l’incident, l’agent fédéral principal de la faune et actuel enquêteur Craig Cavanna disant au journal qu’il ne pouvait pas commenter une enquête en cours, mais que l’agence suivait des pistes.

Les lamantins sont protégés en vertu de la Loi sur les espèces en voie de disparition et le harcèlement des animaux constitue une infraction pénale fédérale (image en stock)

Le mot « TRUMP » semble avoir été gravé dans les algues sur le dos du lamantin (illustré)

Cavanna a déclaré au journal que, d’après son expérience, ce qui a été fait au lamantin «est vraiment hors de propos pour cette communauté», car «la conservation de la faune est une valeur fondamentale dans le comté de Citrus».

Des lois sont en place pour aider à protéger les lamantins, qui s’abritent le long des côtes du comté de Citrus, contre le harcèlement des nageurs et des exploitants de navires.

Harceler un lamantin, qui est protégé en vertu de la Loi sur les espèces en voie de disparition, pourrait entraîner une amende de 50 000 $ et / ou jusqu’à un an de prison fédérale.

Le comté de Citrus a voté à une écrasante majorité pour Trump lors des élections de novembre 2020, avec près de 70% des électeurs ayant choisi le président républicain sortant.

Les républicains ont également été élus pour représenter le comté au Sénat et à la Chambre de l’État et un candidat républicain a été élu shérif.

Au moins six habitants du comté de Citrus se sont rendus à Washington, DC, pour assister au rassemblement de Trump le jour de l’émeute meurtrière du Capitole.

L’un des partisans de Trump, Steve Griffin, a déclaré au Citrus County Chronicle que lui, sa mère et d’autres membres de sa famille et de ses proches s’étaient rendus à Washington dans le but de maintenir leurs « droits » et leur « liberté ».

«Ils essaient de voler mes droits, ma liberté», a déclaré Griffin le 6 janvier, le jour de l’émeute. «Qu’est-ce qu’on essaie de faire? Ils essaient de retirer les droits des Américains; ce sont les droits du deuxième amendement et la liberté d’expression.

Il a affirmé que lui et ses amis ne s’étaient pas rendus au bâtiment du Capitole, où l’émeute s’est produite, et a déclaré que la violence qui s’était produite lors de l’émeute, où cinq personnes avaient été tuées, avait été «disproportionnée».

« Quand nous sommes partis après le discours de Trump, tout était parfait, il n’y avait pas de violence, pas de rien », a déclaré Griffin, ajoutant qu’il « avait appris que Pence n’allait pas faire son devoir légitime, donc il ne servait à rien d’aller au Capitole. ».

Parmi les reportages des médias entourant l’émeute, Griffin a déclaré: « Ils soufflent par ici, de manière disproportionnée » et a déclaré: « Ce n’est pas comme ce qu’ils disent que c’est. Une grande partie de cela est de la propagande.

Au moins 20 personnes ont été accusées de crimes fédéraux à la suite de l’émeute, au cours de laquelle des partisans de Trump ont fait irruption dans le bâtiment du Capitole.

Au moins certains des accusés sont accusés d’avoir apporté des armes et des bombes à Capitol Hill, tandis que d’autres ont été attrapés après avoir été photographiés alors qu’ils saccageaient le bâtiment et envahissaient les bureaux du Congrès ou se vantaient de participer aux émeutes.

Toute personne ayant des informations sur l’incident du lamantin est priée de le signaler à la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission au 888-404-FWCC (3922), qui transmettra l’information à l’agence fédérale.