LE CAIRE (AP) – Le ministre soudanais de la Justice a rencontré des responsables de la Cour pénale internationale dans la capitale de Khartoum pour discuter de la coopération avec le tribunal dans les procès liés au conflit au Darfour, a indiqué son bureau.

Le ministre de la Justice Nasredeen Abdulbari a déclaré à l’issue de la réunion de samedi que les autorités soudanaises mènent des «délibérations internes» sur «les meilleurs moyens de coopération» avec la CPI. Il n’a pas élaboré.

La délégation de 12 membres de la CPI, dirigée par le procureur adjoint James Kirkpatrick Stewart, est arrivée à Khartoum tôt samedi. La visite intervient environ deux mois après que le procureur en chef de la Cour, Fatou Bensouda, a critiqué les autorités de transition du Soudan pour le manque de progrès dans la coopération avec le pays africain pour rendre justice aux victimes du conflit au Darfour.

Le conflit dans la région ouest du Darfour a éclaté lorsque des rebelles de la communauté ethnique d’Afrique centrale et subsaharienne du territoire ont lancé une insurrection en 2003, se plaignant de l’oppression du gouvernement à dominance arabe dans la capitale Khartoum.

Le gouvernement du président de l’époque Omar Al-Bashir a répondu par une campagne de bombardements aériens sur la terre brûlée et a déclenché des milices connues sous le nom de Janjaweed, accusées de massacres et de viols. Pas moins de 300 000 personnes ont été tuées et 2,7 millions de personnes ont été chassées de chez elles.

La CPI a accusé al-Béchir de crimes de guerre et de génocide pour avoir prétendument orchestré la campagne d’attaques au Darfour. Il est en état d’arrestation depuis que l’armée soudanaise, sous la pression des manifestants, l’a évincé en avril 2019.

Deux autres personnalités du régime d’al-Béchir accusées par la CPI de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité sont également en état d’arrestation à Khartoum. Il s’agit d’Abdel-Rahim Muhammad Hussein, ministre de l’Intérieur et de la Défense pendant une grande partie du conflit, et d’Ahmed Haroun, un haut responsable de la sécurité à l’époque et plus tard le chef du parti au pouvoir d’al-Bashir.

La CPI recherche également le chef rebelle Abdulla Banda, dont on ne sait pas où il se trouve.

Le chef janjawid Ali Kushayb a été jugé devant la CPI à La Haye, aux Pays-Bas, pour de multiples chefs d’accusation de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité au Darfour en 2003 et 2004. La chambre préliminaire de la Cour a reporté l’audience sur la confirmation des charges contre le dirigeant Janjaweed Ali Kushayb jusqu’au 22 février.

Lors d’un briefing au Conseil de sécurité de l’ONU en décembre, Bensouda a appelé le gouvernement soudanais à permettre aux enquêteurs du tribunal d’accéder sans entrave aux témoins, scènes de crime et autres preuves au Darfour.

Elle a également exhorté le gouvernement à répondre rapidement au projet de mémorandum d’accord sur la coopération avec la CPI qui a été envoyé après avoir effectué la première visite à Khartoum d’un procureur depuis le conflit au Darfour en octobre.

Abdulbari, le ministre de la Justice, a déclaré avoir discuté avec la délégation en visite de la signature de ce mémorandum, mais il n’a pas donné plus de détails.

Samedi également, le Premier ministre Abdalla Hamdok a limogé son cabinet, dans une mesure attendue avant le remaniement dans le cadre d’un accord de paix avec une alliance rebelle signé l’année dernière, a indiqué son bureau.

Hamdok prévoyait d’annoncer le nouveau cabinet lundi, qui comprendrait des ministres du Front révolutionnaire soudanais, une alliance de groupes armés, selon l’agence de presse officielle SUNA.

Le Soudan est sur une voie fragile vers la démocratie après l’éviction d’al-Bashir. Le comté est maintenant dirigé par un gouvernement militaire et civil conjoint qui cherche de meilleurs liens avec Washington et l’Occident.