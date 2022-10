Des responsables critiqués pour les décès à Séoul – Kelowna Capital News

La police de Séoul a chargé 137 agents de gérer une foule de fêtards d’Halloween qui devrait compter plus de 100 000 personnes au cours du week-end – une décision qui a fait l’objet de vives critiques à la suite de la mort de plus de 150 personnes lorsque le groupe a explosé.

À titre de comparaison, près de 7 000 policiers ont été envoyés samedi dans une autre partie de la capitale sud-coréenne pour surveiller les manifestations en duel qui ont attiré des dizaines de milliers de personnes, mais toujours moins de personnes que celles qui ont afflué dans le quartier populaire de la vie nocturne d’Itaewon la même nuit. Même le groupe de travail créé pour enquêter sur les raisons de l’augmentation de la foule, avec 475 membres, est plus de trois fois plus important que le détail attribué au contrôle des foules.

Alors que la Corée du Sud est en deuil, les responsables sont confrontés à des questions difficiles sur les préparatifs des célébrations et les demandes de responsabilité à la suite de la pire catastrophe du pays en près d’une décennie.

Le gouvernement national a insisté sur le fait qu’il n’y avait aucun moyen de prédire que la foule deviendrait incontrôlable.

Les experts ne sont pas d’accord. Le déploiement de si peu de policiers, ont-ils dit, a montré que les responsables étaient mal préparés alors qu’ils savaient à l’avance qu’il y aurait un énorme rassemblement après l’assouplissement des restrictions liées au COVID-19 ces derniers mois.

En plus d’affecter plus de personnel, la police et les fonctionnaires du district de Yongsan, qui gouverne Itaewon, auraient dû rendre certaines rues piétonnes et prendre d’autres mesures pour réduire la foule dans les ruelles étroites comme celle où les décès sont survenus, ont déclaré des experts.

Au lieu de cela, les 137 agents d’Itaewon ont été chargés de surveiller la criminalité, avec un accent particulier sur la consommation de stupéfiants, ce qui signifie qu’à toutes fins pratiques, “personne ne s’occupait de la sécurité des piétons”, a déclaré Kong Ha-song, professeur de prévention des catastrophes à la Corée du Sud. Université de Woosuk.

Les décès doivent être considérés comme une «catastrophe d’origine humaine», a déclaré Lee Changmoo, professeur d’urbanisme à l’Université Hanyang de Séoul.

Les autorités ont fait l’objet de critiques similaires dans les médias nationaux et sur les réseaux sociaux. Le titre d’un éditorial du journal Hankyoreh de dimanche a décrit la tragédie comme “par trop évitable”. Le journal a déclaré que ses reportages montraient qu’un piéton avait été renversé par une foule à Itaewon un jour avant les festivités d’Halloween – bien que personne n’ait été blessé.

Les décès de samedi sont survenus dans une ruelle en descente entre une rangée dense de devantures de magasins et le célèbre hôtel Hamilton. Le chemin a été obstrué par une foule de fêtards avant que certains d’entre eux ne tombent et ne se renversent “comme des dominos”, selon des témoins.

Les secouristes ont été tellement submergés par le nombre de personnes allongées immobiles sur le sol qu’ils ont demandé aux piétons de les aider avec la RCR. Mais Choi Sukjae, spécialiste de la médecine d’urgence et porte-parole en chef de l’Association coréenne des médecins d’urgence, a déclaré que la RCR, qui devrait idéalement être administrée en quelques minutes, n’aurait pas fait beaucoup de différence dans de nombreux cas, car les ambulanciers ont été retardés. à la scène parce que la zone était tellement bondée.

Kong, le professeur de prévention des catastrophes, a déclaré que davantage de policiers et de fonctionnaires auraient dû être appelés à surveiller les points de goulot d’étranglement potentiels. Il a suggéré que l’écrasement aurait pu être évité si les autorités avaient imposé des voies de circulation à sens unique, bloqué l’entrée de certaines voies étroites et fermé temporairement la station de métro d’Itaewon pour empêcher un nombre excessif de personnes de se déplacer dans la même direction.

Les responsables auraient également pu fermer temporairement la route principale d’Itaewon aux voitures, comme ils l’ont fait lors du festival annuel Itaewon Global Village plus tôt en octobre, donnant ainsi aux gens plus d’espace pour se disperser, a déclaré Kong.

Lee, le professeur d’urbanisme, a critiqué le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Lee Sang-min, qui a affirmé, sans donner plus de détails, qu’avoir plus de policiers et de pompiers sur le terrain n’aurait pas empêché la tragédie.

Interrogée sur le nombre d’officiers affectés, l’Agence de la police métropolitaine de Séoul a déclaré que 137 étaient encore plus qu’elle n’en avait envoyés en 2020 et 2021, à l’exclusion des unités spécifiquement affectées aux mesures de contrôle des virus. La police et les représentants du gouvernement ont reconnu que la foule de cette année était plus grande – mais on ne sait pas de combien.

Kong a ajouté que l’absence d’un organisateur central samedi – lorsque les jeunes ont afflué dans les bars et les boîtes de nuit pour célébrer Halloween mais qu’aucun événement spécifique n’a été promu – a peut-être contribué à la tragédie.

“Notre pays fait généralement du bon travail en suivant le manuel et en maintenant le contrôle des foules lors d’événements où il y a un organisateur spécifique”, a-t-il déclaré. “Mais les officiels ne savent souvent pas quoi faire ou ne se soucient même pas des événements qui ne sont pas créés par un organisateur spécifique … bien que ce soient ces événements qui nécessitent généralement une surveillance plus étroite.”

Hong Ki-hyeon, un haut responsable de l’agence de police nationale, a reconnu ce problème lors d’une conférence de presse lundi, affirmant que la police n’avait pas de méthode établie pour gérer de tels rassemblements.

“Lors d’événements comme les festivals qui ont un organisateur spécifique, des discussions ont lieu entre les municipalités concernées, la police, les pompiers et les experts médicaux qui se préparent et coopèrent sous différents rôles”, a déclaré Hong. “C’est ce qui nous manquait dans cet accident.”

Le district de Yongsan a refusé de répondre aux questions sur les préparatifs. Le maire de district Park Hee-young a plutôt déclaré lundi dans un communiqué que son bureau déployait « toutes les ressources administratives » pour soutenir les blessés et les familles des victimes.

Au cours des deux années précédentes, les préparatifs du district pour les festivités d’Halloween se sont concentrés sur la prévention de la propagation du COVID-19 parmi les fêtards. Les travailleurs ont visité les bars, les restaurants et les boîtes de nuit pour vérifier s’ils respectaient les règles de distanciation sociale, et des points de contrôle ont été établis dans les zones surpeuplées où les travailleurs publics et les bénévoles prenaient la température des fêtards.

L’écrasement de samedi a été la plus grande catastrophe du pays depuis que 304 personnes, pour la plupart des lycéens, sont mortes dans le naufrage d’un ferry en avril 2014. Le naufrage a révélé des règles de sécurité laxistes et des défaillances réglementaires.

La Corée du Sud a une longue histoire d’écrasements de foule et de bousculades mortelles, mais aucune n’est aussi meurtrière que celle de samedi. En 2005, 11 personnes ont été tuées et des dizaines ont été blessées lors d’un concert pop lors d’un écrasement de foule dans la ville méridionale de Sangju.

En 1960, 31 personnes sont mortes après avoir été écrasées dans les escaliers d’une gare alors que de grandes foules se précipitaient pour monter à bord d’un train pendant les vacances du Nouvel An lunaire.

Kim Tong-hyung, Associated Press

